Cagliari, Nicola: “Napoli con le caratteristiche di Conte, servirà grandissimo lavoro di squadra per fermarli”

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani all’Unipol Domus con il Napoli.

Alla vigilia del match che vedrà il Cagliari affrontare il Napoli in trasferta per la quarta giornata di Serie A, Davide Nicola, allenatore dei sardi, ha condiviso le sue aspettative e strategie nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Nicola ha dichiarato che la squadra è pronta e in forma, con tutti i Nazionali rientrati e in buone condizioni. “King e Lapadula si sono riaggregati con noi giovedì, mentre Mina, che era squalificato, è rientrato prima e abbiamo potuto lavorare bene con lui. Tutti stanno bene e sono felici di aver rappresentato le loro nazioni”, ha detto il tecnico.

Riguardo alla partita contro il Napoli, Nicola ha espresso il massimo rispetto per l’avversario e il suo allenatore: “Sarà una partita molto difficile sia per l’avversario che per l’allenatore che io apprezzo particolarmente. È evidente che la squadra ha le caratteristiche di Conte e noi dovremo essere molto competitivi. Dobbiamo dimostrare i miglioramenti che stiamo facendo”.

Per quanto riguarda l’inserimento di Gaetano nella formazione, Nicola ha confermato che il giocatore ha lavorato con il gruppo tutta la settimana e potrebbe partire titolare: “È possibile che possa partire dal primo minuto, ma non escludo che possa subentrare a gara in corso”.

Infine, Nicola ha parlato delle sfide legate a Lukaku e Kvaratshkelia, due delle stelle del Napoli: “Per fermarli, dovremo fare un grandissimo lavoro di squadra, a partire dalla loro costruzione di gioco. È essenziale limitare il loro impatto sul gioco, migliorare sia nella fase attiva che passiva. Dobbiamo essere molto abili nel disturbare il loro gioco e avere coraggio, sostenendoci a vicenda quando perdiamo palla”.