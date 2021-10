Napoli, Spalletti stende la stampa del Nord. La risposta del tecnico è da applausi

L’auto rubata a Spalletti. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino risponde alla domanda sul furto della Panda.

SPALLETTI, RISPOSTA DA APPLAUSI SUL FURTO DELL’AUTO

Il furto dell’auto di Spalletti, e della moglie di Demme ha fatto parlare tutte le testate giornalistiche nazionali. Non sono mancate le illazioni e lo sputtanapoli. I tifosi del Napoli sono insorti contro il titolo della Gazzetta dello Sport. Una risposta seria e definitiva è arrivata proprio dalla bocca del tecnico del Napoli. Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, ha risposto alla domanda dei giornalisti presenti sul furto della sua Panda:

“Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l’anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli, è una roba che bisogna andare alla prossima domanda”.

Una risposta da applausi del tecnico che ha mutato immediatamente tuta la platea degli odiatori seriali di Napoli e della napoletanità.