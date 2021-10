Napoli, tifosi furiosi contro la Gazzetta: “Ma che titolo fate?”

I tifosi del Napoli furiosi con la gazzetta dello sport, per il titolo sul furto dell’auto al tecnico Luciano Spalletti.

PANDA RUBATA A SPALLETTI

Il furto della panda di Luciano spalletti ha fatto il giro delle testate giornalistiche nazionali. Napoli, ancora una volta sbattuta in prima pagina, come se in Italia fosse il primo furto d’auto della storia. Sarebbe facile elencare gli episodi ai danni dei calciatori, di altre squadre, ma sarebbe solo un modo stupido di rispondere. Parte lo sputtanapoli e sarà difficile da fermare. Ma i tifosi azzurri non ci stanno.

TIFOSI DEL NAPOLI FURIOSI CONTRO LA GAZZETTA

Tra i vari titoli dei quotidiani nazionali sul furto dell’auto di Demme e sPalletti, quello che più di tutti ha indignato i tifosi del Napoli è stato quello della Gazzetta dello Sport: “Napoli, Spalletti a piedi rubata la sua Panda (dopo la 500 di Demme”

Sui social i tifosi azzurri hanno manifestato tutta la propria rabbia nei confronti del quotidiano sportivo. I tifosi del Napoli hanno inteso questa scelta della Gazzetta dello Sport di oggi, come un tentativo di andare a destabilizzare il clima di serenità e fiducia che si respira nel club azzurro.

Ecco alcuni commenti che si possono leggere sui social: