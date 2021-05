Spalletti alla ricerca di un panchina: Napoli lo tenta, ha liberato i collaboratori

Dopo due anni di inattività Luciano Spalletti cerca una panchina e quella del Napoli lo sta tentando. Il progetto tecnico assomiglia molto al suo credo tattico: 4-2-3-1, il modulo preferito anche dall’allenatore toscano. L’arrivo di José Mourinho alla Roma ha sparigliato le carte in tavola e ‘costringe’ le altre società di Serie A a fare qualche mossa nel breve termine. Il Napoli deve trovare la quadra intorno al nome del nuovo allenatore, anche perché Gattuso sembra veramente lontanissimo anni luce. Spalletti è un tecnico che piace a De Laurentiis che ha intenzione di rivoluzionare l’area tecnica, anche col ritorno di Marino, altri estimatore dell’allenatore ex Inter.

Un retroscena su Spalletti lo racconta Il Mattino che scrive: “Proprio nei giorni scorsi avrebbe fatto sapere ai suoi collaboratori di non sentirsi legati a lui, liberandosi di fatto da ulteriori “impedimenti” economici prima di andare a contrattare un nuovo accordo. Spalletti vorrebbe dire esperienza sia a livello di serie A che in campo internazionale, vista anche la sua avventura (vincente) alla guida dello Zenit San Pietroburgo”.

Spalletti al Napoli è una opportunità concreta, ma con De Laurentiis il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. La SSCN si è trincerata dietro un silenzio stampa tra la scaramanzia e la voglia di non far trapelare nulla. Resterà tale fino a fine stagione, anche perché la corsa Champions League richiede la massima concentrazione. Eppure proprio il silenzio assordante fa pensare che qualcosa bolle in pentola.