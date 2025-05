Napoli sogna lo scudetto: lungomare blindato e città sotto controllo per la notte della verità

In vista di possibili festeggiamenti per il quarto tricolore, il Comune predispone zone interdette al traffico, divieti su alcol e fuochi, e un piano sanitario. Incognita sul prolungamento dei trasporti pubblici.

NAPOLI – La città si prepara. Non è ancora festa, ma potrebbe diventarlo. E con Parma-Napoli e Inter-Lazio in programma domani sera alle 20:45, la macchina della sicurezza si è già messa in moto. Palazzo San Giacomo, su richiesta di Questura e Prefettura, ha predisposto un piano dettagliato per l’ordine pubblico da attivare in caso di vittoria azzurra o di esito favorevole dalla combinazione dei risultati.

Come scrive Gennaro Di Biase su Il Mattino, le autorità cittadine hanno voluto giocare d’anticipo: blindare le zone calde della città per evitare caos, improvvisazioni e, soprattutto, garantire la sicurezza di tutti.

Centro storico e lungomare off-limits

Due le ordinanze emesse dal Comune. La prima scatterà dalle 10 di domenica alle 12 di lunedì, con divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel raggio di 300 metri da tutti i principali ospedali cittadini. La seconda prevede, dalle 20:30 di domenica, il divieto totale di transito veicolare in un vasto perimetro che comprende:

Lungomare (via Caracciolo, Partenope, Nazario Sauro)

Centro storico (via Toledo, piazza Municipio, via Foria)

Aree periferiche (Fuorigrotta, via Orazio, Galleria Laziale)

Viali principali e piazze nevralgiche fino a piazza Carlo III e piazza Cavour

Saranno esentati solo: forze dell’ordine, ambulanze, taxi, mezzi pubblici, NCC e veicoli per persone con disabilità.

Trasporti pubblici, si decide oggi

Nell’incertezza legata all’esito della corsa scudetto, resta da definire il prolungamento notturno dei trasporti. L’Anm, azienda partecipata del Comune, valuterà entro oggi un eventuale potenziamento della metropolitana linea 1 e delle linee flegree, già prolungate lo scorso anno durante la festa scudetto. Tutto dipenderà dalle disponibilità delle sigle sindacali.

Chiaro l’appello del consigliere comunale Nino Simeone: «Serve garantire ai cittadini la possibilità di muoversi in sicurezza, se ci sarà da festeggiare».

Bevande, fuochi, botti: i divieti

In tutta la città, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro, lattine, plastica rigida o tetrapak. Ammesse solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Scatta anche il divieto assoluto – dalle 16:45 di domenica fino a cessate esigenze – di:

Vendita e utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi

Ogni tipo di prodotto pirotecnico, anche a basso impatto

Presidi sanitari e prevenzione attiva

L’Asl Napoli 1 Centro ha già predisposto quattro Health Point per assistenza sanitaria immediata in caso di necessità. Le postazioni saranno attive in:

Piazza del Plebiscito

Piazza del Gesù

Piazza Garibaldi

Piazza Vittoria

L’obiettivo è chiaro: evitare il caos dell’improvvisazione. Napoli sogna, ma lo fa con prudenza. Se lo scudetto dovesse arrivare, la città dovrà essere pronta. E adesso lo è.