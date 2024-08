La strana situazione di Osimhen: pagato 27mila euro al giorno per stare sul divano a casa

La sconfitta del Napoli al Bentegodi solleva interrogativi su una gestione economica e sportiva che rischia di diventare insostenibile.

Il Napoli esce con le ossa rotte dalla trasferta al Bentegodi, con una sconfitta che ricorda l’esordio in campionato del 2015 sotto la guida di Maurizio Sarri. I partenopei, privi del loro centravanti titolare Victor Osimhen e con un Lukaku assente per motivi contrattuali, sono stati travolti dal Verona con un risultatoo che ha lasciato il segno.

La partita ha messo in luce le difficoltà della squadra di mister Antonio, che, nonostante i segnali di ripresa nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti con un’assenza pesante. Il Napoli, al Bentegodi, ha dimostrato quanto sia fondamentale la presenza di un bomber di razza. Con Osimhen infortunato e relegato a casa, il Napoli ha sofferto enormemente in attacco, perdendo opportunità cruciali e finendo per subire una netta sconfitta.

Osimhen: La Questione Economica e Sportiva

Ma c’è un altro aspetto che rende questa situazione ancora più intricata. Victor Osimhen, costretto a restare a casa, è al centro di una questione economica di rilevo: il Napoli sta sborsando circa 27mila euro al giorno per mantenere il giocatore inattivo. Questa cifra astronomica solleva interrogativi sulla sostenibilità e sull’efficacia di una strategia che sembra non solo dispendiosa ma anche poco produttiva.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha recentemente dichiarato che Osimhen ha manifestato una “volontà netta” di lasciare il club. Questo clima di incertezza e la sua assenza in una partita cruciale hanno contribuito a una giornata difficile per la squadra azzurra. È lecito chiedersi se la presenza di Osimhen in campo avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita contro il Verona.

La Necessità di una Soluzione Immediata

La situazione attuale, con Osimhen a casa e il Napoli che continua a pagarlo, si sta rivelando grottesca e pericolosa. L’assenza del centravanti e le sue lunghe settimane lontano dai campi di gioco sollevano dubbi su come il club stia gestendo la crisi e se le sue risorse finanziarie siano state ben investite.

Il Napoli deve affrontare con urgenza questa situazione e trovare una soluzione che permetta di rialzarsi e di competere ad alti livelli nel campionato. Con un mercato di trasferimenti che si avvicina, la risoluzione di questo dilemma potrebbe essere cruciale per il futuro della squadra e per la stabilità economica del club.

