Cerchione: “Napoli, non si salva nessuno. Mercato vicino alla fine, procrastinare porterà solo altre figure indecenti”

Il giornalista analizza la pesante debacle degli azzurri dopo Verona-Napoli e critica le scelte di mercato e tattiche.

Il Napoli inizia il nuovo campionato con un tonfo. La squadra di Antonio Conte ha subito una pesante sconfitta per mano dell’Hellas Verona al ‘Bentegodi’, un risultato che getta un’ombra sul futuro immediato della squadra partenopea.

Il giornalista Luca Cerchione, noto per le sue incisive analisi sportive e attivo su 1 Station Radio e Sportitalia, ha commentato l’incontro con un intervento forte sui suoi canali social. “Quando si perde in modo così netto contro una squadra che sulla carta sembra inferiore, è difficile trovare qualcuno da salvare”, ha scritto Cerchione. “Oggi non si salva nessuno.”

Cerchione non risparmia critiche nemmeno all’allenatore, osservando che le scelte tattiche e di formazione non hanno pagato. “Conte, in conferenza stampa, aveva provocato parlando di Iaccarino e Saco – due giovani della primavera – e ha schierato Juan Jesus e Simeone – due giocatori considerati esuberi – dal primo minuto”, ha affermato il giornalista. “Il campo ha confermato i dubbi di Conte: il Napoli appare incompleto e gli investimenti di 60 milioni effettuati negli ultimi tre anni non hanno portato ai miglioramenti sperati.”

Cerchione sottolinea che, nonostante le idee siano chiare, il calciomercato sta per chiudersi e la squadra potrebbe non essere rinforzata come serve. “Il rischio è che procrastinare possa portare ad altre figure indecenti, e il tempo per rimediare è quasi scaduto.”

La sconfitta di Verona, quindi, non è solo una battuta d’arresto, ma un campanello d’allarme per il Napoli. Con la chiusura imminente del mercato, la società dovrà accelerare per non perdere ulteriori punti preziosi in campionato e per garantire una stagione che possa rispecchiare le aspettative di una piazza esigente e ambiziosa.