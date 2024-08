KISS KISS – Disastro Napoli a Verona, si valuta l’acquisto di Hummels per rinforzare la difesa

Il club partenopeo valuta l’ingaggio del difensore Mats Hummels, svincolato dal Borussia Dortmund, per rafforzare la retroguardia.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli, scosso dalla recente e clamorosa sconfitta contro il Verona, sembra intenzionato a rimediare ai propri problemi difensivi con un colpo di mercato di grande prestigio. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha lanciato una notizia che potrebbe cambiare il volto della retroguardia partenopea: il club azzurro ha messo gli occhi su Mats Hummels, difensore centrale tedesco di grande esperienza.

Dopo l’incredibile ko al Bentegodi, che ha messo in luce le fragilità della difesa napoletana, il Napoli ha avviato un sondaggio per l’acquisto di Hummels, attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza al Borussia Dortmund. L’ex giocatore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, nato nel 1988, è alla ricerca di una nuova squadra dall’inizio di luglio, quando è rimasto senza contratto.

Non è la prima volta che Hummels viene accostato a un club italiano. Infatti, il Bologna aveva mostrato interesse per il difensore, ma le trattative si sono arenate a causa di divergenze sull’ingaggio richiesto dal suo entourage. Ora, con Hummels di nuovo sul mercato, il Napoli sembra voler approfittare della situazione per rinforzare la propria difesa. Oltre agli azzurri, c’è anche il Torino interessato al giocatore.