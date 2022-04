CORSPORT – Napoli-Sassuolo: torna Ospina, la decisione su Mertens

Il Napoli gioca con il Sassuolo e nella formazione di Luciano Spalletti torna Ospina titolare, Mertens va verso la panchina. L’allenatore in conferenza stampa ha fatto intuire che con Mertens in campo è più difficile trovare gli equilibri. Ecco perché si pensa ad un ritorno di Zielinski dal primo minuto. Ma non è questa l’unica novità in casa Napoli, dato che ritrova Ospina tra i pali.

Spalletti anche su Meret ha dato delle indicazioni, ancora più chiare: “Il portiere deve saper giocare anche con i piedi“, dichiarazioni che sanno di bocciatura definitiva.

Napoli, la probabile formazione col Sassuolo

Spalletti senza Mertens può tornare al modulo 4-3-3. In porta c’è Ospina, in difesa Di Lorenzo ancora out, non sarà forzato il suo rientro, gioca Zanoli con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ancora fuori Lobotka, tocca ad Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski.

In attacco non c’è Osimhen, il tridente sarà formato da Lozano, Osimhen e Insigne, secondo quanto scrive Corriere dello Sport.