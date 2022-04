Napoli-Sassuolo: la lista dei convocati di Spalletti, torna Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo torna tra i convocati del Napoli per la sfida con il Sassuolo, il tecnico azzurro ancora senza Lobotka. La probabile formazione del Napoli non prevede Di Lorenzo in campo dal primo minuto, ma il fatto che sia stato convocato è comunque una buona notizia per la squadra partenopea. In attacco c’è anche Petagna, che può essere un’arma a favore di Spalletti. Ancora fuori per infortunio Lobotka.

Napoli: i convocati di Spalletti

Portieri: Ospina, Meret, Marfella.

Difensori: Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian, Zilienski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Napoli-Sassuolo: dove vederla in tv

La sfida della 35sima giornata di Serie A tra Napoli e Sassuolo si gioca sabato 30 aprile alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match può essere seguito in diretta tv sui canali DAZN. Napoli-Sassuolo viene trasmessa in streaming, anche attraverso l’app Dazn, supportata da smart tv, pc, smartphone e console come Xbox e Playstaion.