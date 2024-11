Samu Costa-Napoli, spunta la rivelazione del Maiorca

Gli azzurri osservano con interesse il centrocampista portoghese, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Liga

Il Napoli guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Secondo quanto rivelato da Superdeporte.es, gli azzurri hanno messo nel mirino Samu Costa, la rivelazione del Maiorca in questa stagione.

Il centrocampista portoghese, classe 2000, sta brillando con la maglia del club iberico dopo il trasferimento dall’Almeria per soli 3 milioni di euro la scorsa estate. Una plusvalenza già scritta per il Maiorca, che ha blindato il giocatore con un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 40 milioni.

SAMU COSTA NEL MIRINO DEL NAPOLI

La valutazione attuale di Samu Costa, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il club azzurro non intende pagare la clausola ma potrebbe avviare una trattativa con il Maiorca per il talento lusitano, che gradirebbe il trasferimento alla corte di Conte.

Il tecnico salentino cerca rinforzi mirati per puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Costa, con la sua dinamicità e visione di gioco, rappresenterebbe un innesto di qualità per il centrocampo partenopeo.

La pista che porta al giovane portoghese si aggiunge alle altre monitorate dalla dirigenza azzurra per il mercato di gennaio. De Laurentiis vuole regalare a Conte gli strumenti giusti per continuare la corsa al vertice della Serie A.