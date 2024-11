Classifica senza errori arbitrali 12 giornata: Napoli defraudato a Milano, Juventus graziata nel derby

Gli episodi arbitrali della 12 giornata riaccendono le polemiche sulla direzione dei match delle big

Ancora ricca di polemiche la giornata arbitrale ma ormai è un déjà vu spesso ricorrente nel campionato italico di calcio. Nel campionato degli arbitraggi personalizzati per le squadre di Milano e Torino, Marinelli è ancora fermo ma Sacchi subito al lavoro dopo averne combinato di ogni dove in Juventus – Lazio.

Riabilitato quasi subito Sacchi per le straordinarie fatiche di Juventus – Lazio (VIII) e la mancata espulsione dello juventino Douglas Luiz, paga ancora pegno Marinelli per le straordinarie proteste dei media nazional-bianconeri dopo la sacrosanta espulsione di Conceição in Juventus – Cagliari (VII).

Inaccettabile l’arbitraggio di Sozza a Torino, pessima la direzione di Mariani al Meazza che manda su tutte le furie il tecnico partenopeo Conte. Penalizzata ancora l’Udinese per la seconda volta consecutivamente.

Juventus – Torino 2 – 0, Sozza (Marini – Abisso).

Inaccettabile l’arbitraggio di Sozza. Non meraviglia più di tanto la paterna raccomandazione di Abisso a Conceição a fine gara di Udinese – Juventus o quanto non fatto da Sozza e VAR in Juventus – Torino. Non si capisce cosa devono fare alcuni giocatori per essere ammoniti od espulsi.

Ma oramai non ci si meraviglia proprio più nel campionato italico di calcio. Il solito buontempone ha parlato di sbavature ma la gara poteva davvero finire in rissa senza l’autocontrollo di Milinkovic – Savic. L’intervento (34’) pericoloso e violento di Gatti su Milinkovic – Savic in elevazione è da punire col cartellino rosso senza se e senza ma.

Inspiegabile il mancato intervento di Sozza che sembrava si trovasse lì solo per caso. Incomprensibile il mancato intervento di Marini dalla sala VAR. In precedenza Sozza aveva già graziato Yildiz per il pestone a Ricci al 25’. Al 69’ è perdonato anche Kalulu per fallo su Pederson. All’80’ dopo l’ennesimo fallo di Gatti su Sanabria passato in cavalleria è ammonito il granata Coco. Solo al 91’ è ammonito un giocatore bianconero (Koopmeiners) per un fallo a centro campo.

Atalanta – Udinese 2 – 1, Di Bello (La Penna – Gariglio).

Avvantaggiata dall’allegro arbitraggio di Doveri al Maradona contro il Napoli, l’Atalanta conquista tre punti insperati contro un’ottima Udinese. I friulani già penalizzati dagli errori di Abisso contro la Juventus la settimana scorsa devono ancora una volta alzare bandiera bianca.

In una gara dominata in lungo e largo l’Udinese si è dovuta arrendere ancora una volta agli errori del team arbitrale, VAR compreso. L’annullamento del gol di Davis e il mani di Hien non punito col rigore difficilmente avrebbero dato chance di successo ad altri in uno sport caratterizzato principalmente da episodi.

Inter – Napoli 1 – 1, Mariani (Di Paolo – Aureliano).

Sul pareggio del Napoli a Milano si può parlare di un vero e proprio miracolo a Milano, parafrasando il famoso film con Paolo Stoppa del 1951. Su quanto combinato da Mariani a Milano hanno cercato di metterci una pezza i media italici col 5.5 al direttore di Aprilia e sicuramente non sono mancati i teatrini televisivi di Pressing e di uno scatenato Bergonzi alla Domenica Sportiva.

Se a Mediaset non è dovuto il canone, non è tollerabile lo show di Bergonzi andato in onda con un contraddittorio appena accennato sul rigore dato all’Inter. Qua parliamo dello stesso moviolista che in occasione di Napoli – Monza (VI) aveva fatto intendere di una simulazione di Di Lorenzo su uno dei due rigori negati al Napoli.

Napoli non ha giornali e tivvù per far valere le sue mille ragioni ma non per questo si possa credere che gli sportivi in generale non abbiano compreso quanto combinato da Mariani, con un Napoli picchiato a dovere fin dal primo minuto di gioco. Il primo tiro interista nella porta azzurra che giunge solo al 40’ fa bene intendere su quali faccende affaccendate erano intenti i giocatori nerazzurri, a cominciare da Acerbi attaccato a Lukaku.

Al 18’ è graziato Bastoni per il duro fallo su Rrahmani a pallone già passato.

19’ passa in cavalleria anche una manata di Lautaro in elevazione su Anguissa. Mariani non fischia nulla e nemmeno ferma il gioco per il colpo al volto subito dal napoletano.

25’ la combina ancora grossa Mariani che non fischia l’evidente fallo di Mkhitaryan su Kvaratskhelia che innesca un’azione pericolosa dell’Inter. A DZAN, faranno anche sapere pure di una mancata ammonizione di Rrahamani per il contrasto su Thuram.

35’ Barella protesta pure per netto fuorigioco di Dumfries.

Al 44’ è graziato anche Calhanoglu per fallo su Mc Tominay in ripartenza. A DZAN fanno sapere che non c’è il giallo perché il fallo è a metà campo. Il primo tempo viene chiuso con l’ennesimo fallo su Kvaratskhelia non punito col cartellino giallo. Nel solo primo tempo sono solo otto i falli fischiati agli interisti e tre sono commessi Mc Tominay e due su Kvaratskhelia.

53’ fallo di Acerbi su Lukaku non fischiato a centro campo.

54’ è fischiato il fallo di Acerbi su Politano e si infuria inspiegabilmente il tecnico interista Inzaghi (ammonito).

Solo all’80’ è ammonito un giocatore interista. Si tratta di Dumfries per fallo su Politano. Dumfries sarà l’unico giocatore interista ammonito.B

Al 68’ e 70’ sono incredibili i fuorigioco evidenti di Di Marco non rilevati dal segnalinea. In totale saranno 4 i fuorigioco evidenti non fischiati ai nerazzurri in fase d’attacco e con giocate a rischio per la porta azzurra. Ma il capolavoro di Mariani resta il calcio di rigore assegnato all’Inter al 72’ per un fallo mai commesso da Anguissa su Dumfries.

In precedenza Mariani si era fatto sfuggire il contatto molto più evidente di Barella su Lobotka in area interista. L’errore di Calhanoglu dagli 11 metri non solo evita la sicura sconfitta del Napoli ma salva l’intera stagione agonistica che il pessimo arbitraggio di Mariani ricco di errori ha rischiato di compromettere.

Classifica senza errori arbitrali 12 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 26 Napoli 26 Atalanta 25 Inter 25 Fiorentina 25 Fiorentina 23 -2 Inter 25 Lazio 23 -2 Lazio 25 Atalanta 22 -3 Juventus 24 Juventus 21 -3 Bologna* 18 Udinese 20 +4 Milan* 18 Bologna* 18 Udinese 16 Roma 16 +3 Empoli 15 Empoli 15 Torino 14 Torino 15 +1 Roma 13 Milan* 14 -4 Parma 12 Parma 12 Verona 12 Cagliari 11 +1 Cagliari 10 Como 10 Como 10 Verona 10 -2 Genoa 10 Lecce 9 Lecce 9 Venezia 9 +1 Monza 8 Genoa 8 -1 Venezia 8 Monza 8

