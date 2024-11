Serie A, è bagarre Scudetto: non accadeva dal 1983

Un campionato così equilibrato non si vedeva da 41 anni: il Napoli di Conte guida il gruppo delle pretendenti al titolo

Mai così tante squadre in lotta per lo Scudetto dopo 12 giornate. La Serie A sta regalando uno spettacolo che mancava da 41 anni, con sei formazioni racchiuse in appena due punti.

Il Napoli di Conte guida la classifica a quota 26 punti, ma il vantaggio è minimo. Alle spalle degli azzurri, a una sola lunghezza di distanza, si è formato un quartetto composto da Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. La Juventus di Thiago Motta chiude il gruppo a 24 punti.

Un record che ha il sapore della storia

Bisogna tornare alla stagione 1983/84 per trovare una situazione simile. All’epoca, con il campionato a 16 squadre e la vittoria che valeva due punti, Juventus e Roma guidavano a quota 16, seguite da Verona, Torino e Sampdoria a 15, mentre Fiorentina e Milan inseguivano a 14.

Le protagoniste della lotta Scudetto

La capolista Napoli ha già superato i test più difficili, conquistando 5 punti nelle trasferte contro Inter, Milan e Juventus. La difesa bunker (9 gol subiti) e l’arrivo di Buongiorno stanno facendo la differenza.

L’Atalanta di Gasperini si conferma macchina da gol con 31 reti realizzate, trascinata da un super Retegui. L’Inter campione in carica paga i passi falsi negli scontri diretti, mentre Lazio e Fiorentina sono le vere sorprese di questo avvio.

La Juventus resta imbattuta ma i sei pareggi pesano sulla classifica. In difficoltà il Milan di Fonseca, staccato a 18 punti dopo un avvio altalenante.

“È un campionato bellissimo ed equilibrato”, ha commentato Conte dopo il pari con l’Inter. “Ogni domenica può cambiare la vetta. Sarà una lotta serrata fino alla fine”.

Continuate a seguire su napolipiu.com l’avvincente corsa Scudetto, con aggiornamenti, analisi e retroscena sulla stagione più equilibrata degli ultimi 40 anni.