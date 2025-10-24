Napoli, Rrahmani ancora out: Conte pensa al ritorno di Meret e conferma i “Fab Four”
Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli non correrà rischi alla vigilia del match contro l’Inter. Amir Rrahmani, fermo dalla lesione al bicipite femorale accusata nella prima sosta di settembre, non sarà disponibile neanche domani al Maradona. Il rientro del centrale è stato rinviato alla trasferta di Lecce di martedì.
Una scelta dettata dalla prudenza, spiega il Corriere dello Sport: «Nessuna fretta nei recuperi, soprattutto con un calendario così fitto». Per il difensore kosovaro sarà la nona partita consecutiva saltata dopo il breve ritorno in panchina contro il Pisa. Due sole presenze da titolare a inizio stagione e poi lo stop, ma il rientro è ormai vicino.
Conte dovrà quindi ridisegnare la linea difensiva, ma senza rivoluzioni. Le riflessioni partono dalla porta, scrive Tarantino sul Corriere dello Sport: «Milinkovic-Savic, titolare nelle ultime quattro, potrebbe lasciare il posto a Meret». Una possibilità legata al dualismo tra i pali che lo stesso allenatore aveva annunciato in estate.
In difesa restano in corsa quattro uomini per due maglie: Beukema e Buongiorno, già titolari contro il Psv, ma anche Juan Jesus e Marianucci, quest’ultimo escluso dalla lista Uefa ma nuovamente a disposizione in campionato.
Le certezze, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, arrivano dal centrocampo: Conte non cambierà modulo e proseguirà con il 4-1-4-1. Ancora out Lobotka, sostituito da Gilmour, mentre la linea a quattro sarà composta da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. I “Fab Four” di Conte sono pronti a guidare la riscossa dopo il pesante ko di Eindhoven.
Una sfida nella sfida, conclude Tarantino, soprattutto nella zona nevralgica del campo: «Un centrocampo di spessore contro quello nerazzurro, tra duelli individuali e strategie». L’obiettivo, uno solo: rialzarsi.