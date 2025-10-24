Corriere dello Sport: “Napoli, difendere il fortino del Maradona: Conte cerca il ritorno alla solidità”
Nel suo approfondimento pubblicato dal Corriere dello Sport, Fabio Mandarini sottolinea come il Napoli arrivi al big match di domani contro l’Inter con un obiettivo tanto chiaro quanto urgente: ritrovare la solidità difensiva. Dopo la batosta europea con il Psv e i sei gol incassati, la squadra di Conte deve riscoprire i meccanismi che, fino a pochi mesi fa, avevano reso la difesa azzurra la meno battuta dei cinque principali campionati europei.
Come spiega Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, «basterebbe anche tornare indietro di poco, al 22 settembre, prima che il Napoli cominciasse a concedere troppo». Da quella data in poi, gli azzurri hanno subito 11 reti in cinque partite tra Serie A e Champions, perdendone tre. Le ultime due in fila: Torino e Psv. Il 6-2 di Eindhoven, scrive ancora il giornalista del Corriere dello Sport, «è stato solo la punta dell’iceberg di una fragilità improvvisa, emersa dopo settimane di sbandamenti».
I numeri sono impietosi: 16 gol subiti in dieci gare ufficiali, ben 11 in più rispetto alle prime dieci della scorsa stagione. Solo Juventus, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei. Tuttavia, come ricorda Mandarini, il contesto è diverso: «un anno fa il Napoli era impegnato in Coppa Italia, oggi in Champions». Ma la sostanza non cambia: la retroguardia non è più quella che, il 23 maggio, aveva chiuso con la miglior difesa d’Europa.
Domani, al Maradona, arriverà un’Inter in piena forma: seconda in classifica con 18 gol in sette giornate, miglior attacco della Serie A e percorso netto in Champions. Una squadra, spiega ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, «capace di trasformare ogni occasione in pericolo, e di colpire anche le difese più organizzate». L’ultimo precedente al Maradona finì 1-1, con un super Dimarco su punizione e un Napoli solido grazie alla coppia Rrahmani-Buongiorno.
Da quel giorno, il Napoli ha costruito un’incredibile serie positiva: imbattuto in casa dal 29 dicembre 2024, con 14 risultati utili di fila (11 vittorie e 3 pareggi). «Domani – conclude Fabio Mandarini – servirà difendere il fortino. Più che mai».