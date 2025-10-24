24 Ottobre 2025

Corriere dello Sport: “Hojlund ancora in dubbio”

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Fabio Mandarini, evidenzia come la vigilia di Napoli-Inter sia avvolta da un grande dubbio: la presenza o meno di Rasmus Hojlund. Il danese, fermo da due gare per infortunio, resta in bilico anche per la super sfida del Maradona. In palio c’è il secondo posto in classifica, ma per il Napoli anche una prova d’orgoglio dopo il pesante 6-0 incassato con il Psv e la resa anticipata in campionato.

Come spiega Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, Antonio Conte scioglierà il nodo solo oggi, in occasione della rifinitura. Le sensazioni, tuttavia, non sono incoraggianti: «Hojlund non è tornato in gruppo, e questo a un giorno dalla gara non è certo un segnale positivo». In caso di forfait, il tecnico dovrà ancora rinunciare al suo asse centrale, già privo di Rrahmani e Lobotka, affrontando un’Inter in piena corsa scudetto e con un Lukaku rigenerato.

Il Corriere dello Sport riporta che nella migliore delle ipotesi Conte potrà disporre del suo centravanti più incisivo: quattro gol in sei presenze tra campionato e Champions. Ma il rischio di un nuovo stop è concreto, e per questo si valutano soluzioni alternative. A Torino e contro il Psv, il tecnico ha scelto Lucca, centravanti puro, ma domani potrebbe virare sul “falso nove”. In tal senso, spiega Mandarini, «Lucca non sembra candidato a partire dal primo minuto, e come lui anche Ambrosino».

La rifinitura odierna, conclude il Corriere dello Sport, sarà decisiva per stabilire le condizioni del danese. Nelle ultime due gare senza di lui, il Napoli ha perso smalto, velocità e profondità offensiva. La sua capacità di attaccare gli spazi resta un’arma fondamentale nello schema di Conte, sia con il 4-1-4-1 sia con il 4-3-3. «Ecco perché il rientro di Hojlund sarebbe cruciale – sottolinea Mandarini – soprattutto contro l’Inter, dopo la caduta senza appello di Eindhoven».

