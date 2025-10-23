ADDIO TENNIS – JANNIK SINNER SI RITIRA | È stato bello finché è durato, lo aspetta un ricco riposo
Il fortissimo tennista italiano è considerato universalmente uno dei più capaci della storia dello sport e ha guadagnato tanto.
Jannik Sinner, a soli ventiquattro anni, è già uno degli sportivi italiani più ricchi e influenti del momento. Il suo talento sul campo da tennis si è tradotto in risultati straordinari, ma anche in guadagni da record. Solo nel circuito ATP ha superato i 20 milioni di dollari di premi in carriera, una cifra che continua a crescere grazie ai tornei vinti e alla costanza di rendimento che lo mantiene stabilmente tra i primi al mondo.
Oltre ai successi sportivi, Sinner ha saputo costruire un’immagine di atleta moderno e credibile, capace di attirare sponsor internazionali di altissimo livello. Collabora con marchi come Gucci, Rolex, Lavazza e Alfa Romeo, oltre al colosso dell’abbigliamento sportivo Nike, che ha creduto in lui fin dagli esordi. Questi contratti gli garantiscono introiti milionari ogni anno, ben oltre quanto percepito dai premi dei tornei.
L’aspetto che più impressiona è la rapidità con cui Sinner ha costruito un patrimonio economico importante senza perdere la sua riservatezza e la sua sobrietà. Nonostante le cifre da star globale, continua a mantenere uno stile di vita semplice, fedele alle sue origini altoatesine.
Grazie al mix di risultati, immagine e professionalità, Sinner è oggi un marchio globale del tennis e dello sport italiano. I suoi guadagni sono destinati a crescere ulteriormente, soprattutto se continuerà a vincere e a confermarsi come uno dei protagonisti assoluti del panorama mondiale.
Sinner salta la Final Eight: il ritiro ufficiale
Jannik Sinner non sarà presente alla Final Eight di Coppa Davis 2025. Il capitano Filippo Volandri ha escluso il 24enne di Sesto Pusteria dal quintetto azzurro, scegliendo invece Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La decisione di Sinner arriva dopo un tour de force previsto tra ottobre e novembre, che lo vedrà impegnato nell’ATP 500 di Vienna, nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e nelle ATP Finals di Torino. Volandri ha sottolineato come la squadra continui a basarsi sullo spirito di gruppo e sulla fiducia reciproca, certo che gli azzurri affronteranno l’Austria e le altre sfide con motivazione e determinazione.
Il capitano ha inoltre precisato: “La Coppa Davis resterà sempre casa sua, e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”. La presenza del fuoriclasse è considerata importante, ma il gruppo selezionato è pronto a lottare e a dare il massimo per la maglia azzurra, garantendo continuità e competitività anche senza Sinner.
Il sostegno della federazione
Sulla stessa linea il presidente Angelo Binaghi, che ha espresso dispiacere per l’assenza del campione italiano, rispettandone la decisione dopo una stagione intensa. Binaghi ha evidenziato come la Coppa Davis rappresenti un simbolo di orgoglio e appartenenza, certo che Sinner tornerà presto a vestire la maglia azzurra con passione e determinazione.
Il numero uno della federazione ha infine ribadito la fiducia nel gruppo guidato da Volandri: una squadra unita e solida, già capace di raggiungere traguardi straordinari, pronta a trasformare ogni difficoltà in ulteriore motivazione per onorare al meglio i colori dell’Italia.