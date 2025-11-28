Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco
A due giorni da Roma-Napoli, Antonio Conte continua a prendersi il suo tempo per sciogliere i nodi di formazione. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la squadra è tornata ieri mattina in campo dopo il giorno di riposo successivo alla gara di Champions contro il Qarabag, e il tecnico sta valutando ogni dettaglio.
All’Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA, mentre – sottolinea ancora Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport – è pronto a rientrare anche Spinazzola, fermatosi dopo l’infortunio con il Como. Restano invece molte le assenze: Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku (che conta di recuperare in vista della Juve), Gilmour e anche Gutierrez. Quest’ultimo, ricorda il quotidiano, dovrà fermarsi per una ventina di giorni dopo la distorsione alla caviglia che lo aveva già escluso dal match europeo.
Sul lato sinistro, conferma ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, sarà pronto Olivera.
Verso Roma-Napoli
Conte ripartirà dal 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime due gare, anche se una o due novità sono possibili. «Si vedrà», scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, spiegando come il tecnico stia valutando anche un eventuale ritorno dal primo minuto di Politano. L’esterno, però, è in competizione con Neres e Lang, tra i più brillanti dell’ultimo periodo.
Ieri, intanto, scalatura dei carichi: lavoro leggero per chi ha giocato in Champions, allenamento più intenso per gli altri.
Tifosi e calendario
L’Olimpico sarà blindato: come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trasferta è vietata ai residenti in Campania, ma molti tifosi napoletani saranno comunque presenti sugli spalti.
Poi, un doppio appuntamento ravvicinato al Maradona: mercoledì gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari di Pisacane, e domenica la sfida più attesa, Napoli-Juventus. Sarà il ritorno da avversario di Luciano Spalletti, il primo dopo lo scudetto.