28 Novembre 2025

Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco

redazione 28 Novembre 2025
Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

A due giorni da Roma-Napoli, Antonio Conte continua a prendersi il suo tempo per sciogliere i nodi di formazione. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la squadra è tornata ieri mattina in campo dopo il giorno di riposo successivo alla gara di Champions contro il Qarabag, e il tecnico sta valutando ogni dettaglio.

All’Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA, mentre – sottolinea ancora Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport – è pronto a rientrare anche Spinazzola, fermatosi dopo l’infortunio con il Como. Restano invece molte le assenze: Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku (che conta di recuperare in vista della Juve), Gilmour e anche Gutierrez. Quest’ultimo, ricorda il quotidiano, dovrà fermarsi per una ventina di giorni dopo la distorsione alla caviglia che lo aveva già escluso dal match europeo.

Sul lato sinistro, conferma ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, sarà pronto Olivera.

Verso Roma-Napoli

Conte ripartirà dal 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime due gare, anche se una o due novità sono possibili. «Si vedrà», scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, spiegando come il tecnico stia valutando anche un eventuale ritorno dal primo minuto di Politano. L’esterno, però, è in competizione con Neres e Lang, tra i più brillanti dell’ultimo periodo.

Ieri, intanto, scalatura dei carichi: lavoro leggero per chi ha giocato in Champions, allenamento più intenso per gli altri.

Tifosi e calendario

L’Olimpico sarà blindato: come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trasferta è vietata ai residenti in Campania, ma molti tifosi napoletani saranno comunque presenti sugli spalti.

Poi, un doppio appuntamento ravvicinato al Maradona: mercoledì gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari di Pisacane, e domenica la sfida più attesa, Napoli-Juventus. Sarà il ritorno da avversario di Luciano Spalletti, il primo dopo lo scudetto.

Altro

Screenshot 2025-11-28 064301

Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”

redazione 28 Novembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Conte, il maestro delle metamorfosi”

redazione 27 Novembre 2025
spinazzola-manna-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, subito testa alla Roma: Conte ritrova Spinazzola e stringe le rotazioni”

redazione 27 Novembre 2025
c51966279b

Conte rilancia il Napoli: «Energia, responsabilità e cuore. Ora testa alla Roma»

redazione 26 Novembre 2025
38e2360c2d

Corriere dello Spor: “McTominay, leader totale: gol, carattere e numeri da fuoriclasse”

redazione 26 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-25 062330

Napoli, Conte non cambia: confermata la squadra anti-Atalanta. Contro il Qarabag ancora Neres, Lang e Hojlund

redazione 25 Novembre 2025

Ultimissime

Lobotka si ferma: Gilmour titolare contro l'Empoli

Repubblica: “Napoli, emergenza totale a centrocampo”

redazione 28 Novembre 2025
Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco

redazione 28 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-28 064301

Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”

redazione 28 Novembre 2025
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Rrahmani”

redazione 28 Novembre 2025
Gilmour

Napoli, Gilmour valuta l’operazione: ipotesi stop di un mese e mezzo

redazione 27 Novembre 2025