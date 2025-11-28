28 Novembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”

redazione 28 Novembre 2025
Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”

Nel centrocampo del Napoli, falcidiato da un’epidemia di infortuni che oscilla tra la cattiva e la pessima sorte, spunta un punto fermo: Scott McTominay. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è diventato il riferimento assoluto della linea mediana, «l’uomo di Champions» e addirittura il capocannoniere della squadra in questa fase complessa.

Con Anguissa, De Bruyne e ora anche Gilmour fuori causa, spiega ancora Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, toccherà a McTominay e Lobotka reggere il peso della “terra di mezzo”, sostenuti dal talento di Vergara – lanciato da Conte in Champions contro il Qarabag – e dall’infinita duttilità di Elmas, definito dallo stesso tecnico «il jolly» per la sua naturale capacità di ricoprire più ruoli.

L’emergenza ha anche riportato in auge il vestito tattico del Napoli: il 3-4-2-1, lo stesso cucito nella scorsa estate. Non un sistema nato per rinforzare la difesa a tre, precisa il quotidiano, ma la conseguenza di un centrocampo ridotto all’osso. E i risultati sembrano premiare la scelta: vittorie consecutive contro Atalanta e Qarabag, con McTominay decisivo in entrambe le sfide.

Il vizio delle acrobazie e la vetta dei marcatori

La rovesciata che ha propiziato l’autorete del 2-0 contro il Qarabag non è stata un vezzo estetico: «McT vola per vincere», scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Pratico, incisivo, capace di unire sostanza e raffinatezza nei modi, il centrocampista scozzese è salito fino alla vetta della classifica marcatori del Napoli: cinque reti in stagione, una in più rispetto a Hojlund, Anguissa e De Bruyne.

Numeri costruiti in sedici presenze su diciassette partite, con quindici gare da titolare e oltre 1.300 minuti giocati. Solo Di Lorenzo ha accumulato più minuti di lui: 1.371.

La svolta, la crescita e il Mondiale

La crescita di McTominay, ribadisce Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, è una delle chiavi della ripartenza azzurra. In un momento di emergenza totale, con due dei migliori marcatori indisponibili, il suo rendimento assume un peso specifico enorme.

Sul piano mentale, poi, l’entusiasmo è alle stelle: la qualificazione al Mondiale americano – il primo della sua carriera – ha dato ulteriore energia. Anche quando non brilla, come per un’ora contro il Qarabag, resta capace di trasformare il primo pallone utile in oro. E poi il secondo.

Verso Roma-Napoli

La prossima tappa è di quelle che pesano: domenica all’Olimpico contro la Roma, capolista e in grande forma. «Serviranno gli straordinari, servirà uno straordinario McTominay», chiude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, descrivendo un Napoli che si aggrappa al suo nuovo faro in mezzo al deserto del centrocampo.

Altro

Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco

redazione 28 Novembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Conte, il maestro delle metamorfosi”

redazione 27 Novembre 2025
spinazzola-manna-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, subito testa alla Roma: Conte ritrova Spinazzola e stringe le rotazioni”

redazione 27 Novembre 2025
c51966279b

Conte rilancia il Napoli: «Energia, responsabilità e cuore. Ora testa alla Roma»

redazione 26 Novembre 2025
38e2360c2d

Corriere dello Spor: “McTominay, leader totale: gol, carattere e numeri da fuoriclasse”

redazione 26 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-25 062330

Napoli, Conte non cambia: confermata la squadra anti-Atalanta. Contro il Qarabag ancora Neres, Lang e Hojlund

redazione 25 Novembre 2025

Ultimissime

Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco

redazione 28 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-28 064301

Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”

redazione 28 Novembre 2025
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Rrahmani”

redazione 28 Novembre 2025
Gilmour

Napoli, Gilmour valuta l’operazione: ipotesi stop di un mese e mezzo

redazione 27 Novembre 2025
gravina(1)

Hojlund pesa sul bilancio: il Napoli e la Serie A tremano davanti al nuovo paletto Figc

redazione 27 Novembre 2025