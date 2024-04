Napoli, Retegui nel mirino: De Laurenttis vuole l’argentino

Il Napoli sta valutando Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Genoa, come potenziale rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il Napoli sta già pianificando il futuro, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Con le probabili partenze di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, il club partenopeo è alla ricerca di nuovi innesti offensivi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore è emerso con insistenza il nome di Mateo Retegui, attaccante italo-argentino in forza al Genoa.

Retegui, l’argentino made in Italy

Retegui, nato a San Fernando, rappresenta un profilo interessante per il Napoli. A soli 24 anni, il centravanti ha già dimostrato le sue qualità sia in Serie A che con la nazionale di Spalletti, con cui ha esordito a marzo 2023 proprio allo Stadio Diego Armando Maradona, realizzando una rete al debutto.

Valutazione inferiore rispetto ai “colleghi”

Secondo il quotidiano, la valutazione di Retegui sarebbe inferiore rispetto ad altri attaccanti accostati al Napoli, come Jonathan David e Santiago Gimenez. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per il club azzurro, alla ricerca di un rinforzo di qualità ma anche sostenibile economicamente.

Statistiche promettenti

Nonostante la giovane età, Retegui ha già collezionato 8 gol in 27 partite con il Genoa in questa stagione. Un bottino niente male per un attaccante descritto come “un toro di 24 anni e mille risorse”. Numeri che potrebbero convincere ulteriormente il Napoli a puntare su di lui.

Un amore sbocciato al Maradona

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre un curioso retroscena: il debutto di Retegui con la nazionale italiana (per cui è eleggibile in virtù del doppio passaporto) è avvenuto proprio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, contro l’Inghilterra, il 23 marzo 2023. Un battesimo da sogno, con gol all’esordio, che potrebbe rappresentare un buon auspicio per un eventuale futuro in maglia azzurra.

In attesa di sviluppi sul fronte Osimhen e Simeone, il Napoli sembra aver individuato in Retegui un’interessante alternativa per rinforzare l’attacco. Un profilo giovane, di prospettiva e dalle origini particolari, su cui la società partenopea sta valutando attentamente il da farsi.