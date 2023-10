Napoli-Real: Ultras Lanciano Appello in caso di terremoto. La foto

In vista della partita Napoli-Real Madrid, il Gruppo Ultras 1972 ha pubblicato un volantino con le istruzione da seguire in caso di terremoto.

CALCIO NAPOLI. Il Gruppo Ultras 1972, un noto gruppo di tifosi del Napoli, ha rilasciato un appello in previsione della partita contro il Real Madrid. L’obiettivo principale di questo appello è assicurarsi che i tifosi mantengano la calma e rispettino le norme di sicurezza, in particolare in caso di vibrazioni o rumori inaspettati durante la partita.

Il messaggio dei tifosi è chiaro: “Speriamo che le eventuali vibrazioni di questa sera siano dovute solo ai gol segnati dalla nostra squadra azzurra. Tuttavia, chiediamo a tutti di rimanere calmi, anche in caso di allarme, sia esso reale o falso. Il nostro stadio ha già vissuto momenti di grande emozione in passato, e sappiamo che può resistere. L’unico vero pericolo è il panico, soprattutto quando ci sono molti bambini presenti“.

Il Gruppo ha inoltre sottolineato l’importanza di lasciare le scale libere, come previsto dal protocollo di sicurezza, e ha chiesto ai tifosi di non temere eventuali situazioni non legate direttamente alla partita.

Il volantino distribuito dal Gruppo Ultras 1972 conclude con un invito alla prudenza e al rispetto delle regole, per garantire una serata di sport sicura e senza incidenti.

In un momento in cui la sicurezza negli stadi è diventata una priorità, è essenziale che i tifosi collaborino e seguano le linee guida fornite. Questo appello sottolinea l’importanza di lavorare insieme per garantire che ogni evento sportivo si svolga in un ambiente sicuro e protetto.