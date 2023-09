I tifosi del Napoli ridono di Cassano: “Prima o poi dovrai indovinare qualcosa”

I tifosi del Napoli, dopo la vittoria degli azzurri con il Lecce, non hanno perso tempo per scagliarsi contro Antonio Cassano.

Dopo la convincente vittoria del Napoli contro il Lecce, gli appassionati tifosi azzurri si sono riversati sui social media per prendere in giro le dichiarazioni di Antonio Cassano. Il noto ex calciatore e opinionista, durante una trasmissione televisiva, aveva sminuito le prospettive del Napoli nella stagione, suscitando le risate dei tifosi partenopei.

Cassano aveva dichiarato: “Il Napoli ha battuto l’Udinese, che è la squadra più ridicola del campionato. Non mi impressiona, il Napoli è sempre stato forte, è stato solo danneggiato dalla gestione del presidente. Dubito che staranno in alto, vedremo tra 3-4 mesi”. Un commento che ha scatenato la reazione ironica dei tifosi.

Su Twitter e Facebook, i sostenitori partenopei hanno risposto con sarcasmo alle parole di Cassano. “Antonio, continua così, prima o poi per pura statistica dovrai indovinare qualcosa!”, ha scherzato un utente. Un altro ha commentato: “Cassano, come sempre, non delude mai. La sua valutazione sul Napoli è un meraviglioso augurio per noi. Speriamo continui a dire cose del genere sulla squadra di Garcia”.

L’ironia dei tifosi riflette la fiducia e l’entusiasmo dei partenopei dopo la vittoria sul Lecce, dimostrando che la squadra e i suoi sostenitori sono pronti a ignorare le critiche e a concentrarsi sulle prestazioni in campo. La stagione del Napoli si preannuncia emozionante, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in ogni partita e a difenderla da critiche anche dai personaggi più noti del mondo del calcio.