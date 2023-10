Napoli-Real Madrid: I Convocati di Garcia – Tre Assenze Pesanti e una Sorpresa!

I calciatori convocati da Rudi Garcia per la sfida di Champions League contro il Real Madrid al Maradona. Tre assenze importanti e una sorpresa in difesa.

CALCIO NAPOLI. L’attesa è quasi finita. Napoli e Real Madrid si sfideranno in una delle partite più attese della fase a gironi di Champions League. E mentre i tifosi sono pronti a riempire lo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ per sostenere i propri beniamini, mister Rudi Garcia ha finalmente svelato l’elenco dei calciatori che saranno a sua disposizione per questa sfida cruciale del Gruppo C.

Le assenze di Amir Rrahmani, Juan Jesus e Pierluigi Gollini erano ampiamente previste. I tre calciatori sono ancora alle prese con i postumi dei loro infortuni e non saranno disponibili per la sfida contro i Blancos. Una mancanza che potrebbe pesare, considerando l’importanza di questi giocatori all’interno dello scacchiere tattico di Garcia.

Ma non è tutto negativo per i tifosi azzurri. La lista dei convocati ha riservato una piacevole sorpresa: la prima convocazione in Champions League per il giovane difensore Luigi D’Avino. Il ragazzo, che da settimane è stato aggregato alla Prima Squadra, potrebbe rappresentare una valida alternativa in difesa, soprattutto alla luce delle assenze confermate.

Ora, con la lista dei convocati ufficializzata, l’attenzione si sposta sul campo. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 e promette di essere una serata di grande calcio e passione. E voi, siete pronti a sostenere il Napoli in questa sfida europea?

NAPOLI-REAL MADRID I CONVOCATI DI GARCIA

PORTIERI – Contini, Meret, Idasiak;

DIFENSORI – D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Zanoli;

CENTROCAMPISTI – Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI – Lindstrom, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.