Napoli , la genialata di De Laurentiis sul mercato, da i suoi frutti

La strategia finanziaria del Napoli di De Laurentiis dà i suoi frutti, con un surplus di €60 milioni in plusvalenze e una riduzione del monte ingaggi.

CALCIO NAPOLI. Dopo due anni di deficit finanziario, il Napoli è tornato in utile, grazie a una strategia lungimirante di De Laurentiis. Alessandro Giudice, nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, esamina i conti del Napoli alla luce dell’ultimo calciomercato.

De Laurentiis, approccio Calcolato sul calciomercato

Secondo Giudice, il Napoli, campione in carica della Serie A, non sta prendendo alcun rischio nel mercato dei trasferimenti, aderendo a una politica del club ben consolidata. La squadra che ha dominato sia il campionato nazionale che il proprio girone di Champions League l’anno scorso non richiedeva interventi radicali. La cessione di Kim ha generato una sostanziosa plusvalenza che sarà riflessa nell’esercizio contabile 2023/24 e dovrebbe sfiorare i €50 milioni. Questo perché la società segue la prassi di accelerare gli ammortamenti.

Dettagli Finanziari Svelati

Il club ha effettuato acquisti per un totale di €75,5 milioni, incluso il riscatto non obbligatorio di Simeone dal Verona. A fronte di questo impegno finanziario, il club ha concluso operazioni in uscita per €84 milioni. Questo include la cessione definitiva di Petagna al Monza, che ha assolto l’obbligo di riscatto.

Risparmi sul Monte Ingaggi

Il club beneficerà di un leggero risparmio nel monte ingaggi, pari a €3,7 milioni. Il bilancio dell’anno in corso godrà di una sessantina di milioni di euro di ricavi da plusvalenze, riportando il club in utile dopo essere stato penalizzato negli ultimi due anni.

Un Futuro Finanziario Luminoso

La prudenza finanziaria del Napoli sembra dare i suoi frutti, poiché il club è destinato a godere di un surplus che avrà probabilmente un impatto positivo su futuri investimenti e potenziali acquisizioni. La strategia del club di rischi calcolati e di una gestione finanziaria intelligente sta ponendo un precedente nel mondo del calcio, rendendo il Napoli un caso studio per la sostenibilità finanziaria nello sport.