Varriale frena gli entusiasmi: “Il Napoli Non Ripeterà la Stagione dello Scudetto

Enrico Varriale frena l’entusiasmo dei tifosi del Napoli: difficile ripetere la straordinaria cavalcata scudetto della scorsa stagione.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sulla situazione del Napoli, lanciando un messaggio ai tifosi partenopei: “Questo campionato non sarà come quello dell’anno scorso”.

Varriale: per il Napoli un Campionato Diverso

“Questo campionato non sarà come quello dell’anno scorso, che resta irripetibile,” ha affermato Varriale. “Anche il più esagitato e scatenato tifoso del Napoli non poteva pensare di ripetere la stagione fatta con Spalletti.”

Candidati al Pallone d’Oro

Varriale ha sottolineato che il Napoli ha tre giocatori tra i candidati al Pallone d’Oro: Kvaratskhelia, Osimhen e l’ex Kim. “Questo vuol dire che rappresentano il 10% dei migliori al mondo,” ha detto.

Napoli in Pole Position

Nonostante le difficoltà, Varriale ritiene che il Napoli sia ancora in pole position per lo scudetto. “Il Napoli ha qualità e capacità, ma una cosa è lottare e un’altra è vincere con venti punti di vantaggio,” ha spiegato.

Concorrenza dalla Inter e Milan

Secondo Varriale, la Inter è alla pari del Napoli quest’anno, mentre il Milan è leggermente più indietro. “Inter alla pari del Napoli, quest’anno, mentre vedo leggermente più indietro il Milan,” ha detto.