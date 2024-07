Napoli, Osimhen: Arabia o Premier? Lukaku scalpita

Osimhen e il Napoli hanno un accordo per la separazione. L’Al Ahli offre 95 milioni, De Laurentiis chiede 130. Intanto Lukaku è pronto per gli azzurri. Gli scenari di mercato.

Il patto Osimhen-Napoli: i dettagli

Il futuro di Victor Osimhen tiene in sospeso il mercato del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, esiste un patto tra il club e il giocatore per la separazione in questa sessione di mercato, nonostante i sogni dei tifosi di un possibile ripensamento.

Antonio Conte è consapevole dell’esistenza di questo accordo che non può essere messo in discussione. Nonostante Osimhen si presenterà regolarmente al campo di Carciato, la sua permanenza sembra improbabile: l’ingaggio di 16 milioni lordi annui è un peso insostenibile per le casse del club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis attende serenamente l’offerta giusta, forte della clausola rescissoria da 120 milioni. Al momento, l’unico vero pretendente sembra essere l’Al Ahli, che ha presentato una prima offerta di 90-95 milioni, ancora lontana dalle richieste del Napoli.

Osimhen tra dubbi e tentazioni: Arabia o sogno Premier?

I dubbi di Osimhen persistono: l’Arabia Saudita, nonostante la presenza di stelle come Cristiano Ronaldo, rimane ai margini del grande calcio. Il nigeriano sembra tentennare, forse in attesa di un’offerta dal PSG o da uno dei club di Premier League che sogna fin da bambino.

La domanda che tutti si pongono è: fino a quando Osimhen può permettersi di aspettare, tenendo in sospeso il mercato del Napoli?

Lukaku scalpita: il piano B del Napoli prende forma

Mentre la situazione Osimhen resta in stallo, il direttore sportivo Manna sembra aver già raggiunto un accordo di massima con Romelu Lukaku. Il belga sarebbe pronto a firmare un triennale da 7 milioni a stagione.

Le trattative con il Chelsea sembrano ben avviate: Manna ha offerto 28 milioni più 8 di bonus, con il club londinese che spinge per alzare la parte fissa. Lukaku, reduce dal flop a Euro2024, è impaziente di unirsi al Napoli, tanto da voler saltare il ritiro con il Chelsea.

Un indizio social ha fatto sognare i tifosi: Lukaku ha messo “mi piace” al post di saluto ai tifosi napoletani del suo ex compagno alla Roma, Leonardo Spinazzola.

Il mercato del Napoli in una fase cruciale

La situazione di Osimhen tiene in sospeso diverse operazioni di mercato del Napoli. Conte e la dirigenza azzurra sono consapevoli dell’importanza di risolvere rapidamente la questione per poter procedere con gli altri obiettivi di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per delineare l’attacco del Napoli per la prossima stagione.

