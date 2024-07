Criscitiello, stilettata ai tifosi del Napoli: “Non basterà Conte per vincere lo scudetto” – VIDEO

Michele Criscitiello esprime dubbi su Conte al Napoli. Il giornalista mette in guardia i tifosi e critica la scelta di De Laurentiis. Le sue parole su Sportitalia.

Criscitiello e il “ripiego” Conte: la polemica continua

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, torna a far parlare di sé con dichiarazioni controverse sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli. Durante la trasmissione “Aspettando il calciomercato“, il giornalista ha espresso forti dubbi sulle prospettive future della squadra azzurra, lanciando un avvertimento ai tifosi partenopei.

Nonostante le smentite del Milan e dello stesso Conte, Criscitiello insiste sulla sua tesi precedente, secondo cui l’allenatore salentino avrebbe scelto il Napoli solo come ripiego. Il giornalista ha poi acceso i riflettori sui guadagni di Conte, affermando: “De Laurentiis ha scelto Conte a 10 milioni l’anno, e tutti si sono dimenticati la vergogna dello scorso anno“.

Il paragone con Mourinho e l’avvertimento ai tifosi del Napoli

Criscitiello ha poi tracciato un parallelo controverso: “I napoletani con Conte stanno facendo la stessa cosa dei romanisti con Mourinho, ora si rischia la stessa cosa?” Il giornalista ha inoltre sottolineato una potenziale contraddizione: “I tifosi del Napoli odiano calcisticamente la Juve, ma De Laurentiis ha preso un ds che arriva dalla Juve e un allenatore juventino”.

Ma la dichiarazione più eclatante è arrivata sotto forma di avvertimento: “Non basterà Conte per vincere lo SCUDETTO!” Questa affermazione potrebbe alimentare dubbi e discussioni tra i tifosi azzurri.

Le reazioni dei tifosid el Napoli all’opinione di Criscitiello

Le parole di Criscitiello hanno già suscitato reazioni contrastanti nell’ambiente napoletano. Mentre alcuni tifosi potrebbero vedere le sue dichiarazioni come un tentativo di smorzare l’entusiasmo, altri potrebbero interpretarle come una sfida per Conte e la squadra a dimostrare il contrario sul campo.

Le reazioni social dei tifosi del Napoli.

Le dichiarazioni di Criscitiello hanno scatenato un’ondata di reazioni sui social media da parte dei tifosi del Napoli. Ecco alcuni dei commenti più significativi:

@NapoliForever1926: “Criscitiello non capisce nulla! Conte è un vincente e ci riporterà in alto. #ForzaNapoliSempre”

@AzzurroNelCuore: “Magari ha ragione, ma preferisco credere in Conte che ascoltare le solite polemiche. Dimostriamolo sul campo!”

@ScaramanzaNapoli: “Grazie Criscitiello, ci hai portato fortuna! Ogni volta che ci critichi vinciamo qualcosa 😂 #Superstizione”

@TifosoScettico: “Non mi fido di questi juventini… Spero che Conte dimostri di essere davvero dalla nostra parte #FidelityTest”

@NapoliTatticalGuru: “Conte è un genio tattico. Con i giocatori giusti possiamo battere chiunque. Criscitiello non sa di cosa parla! #ConteRevolution”

@PassioneBluCeleste: “Lo scudetto si vince sul campo, non nelle trasmissioni TV. Forza Napoli, dimostriamo a tutti che si sbagliano! 💙”

Queste reazioni mostrano un mix di fiducia, scetticismo e determinazione tra i tifosi del Napoli. Mentre alcuni respingono completamente le critiche di Criscitiello, altri sembrano più cauti, ma tutti sembrano uniti nel desiderio di vedere la loro squadra tornare ai vertici del calcio italiano sotto la guida di Conte.

