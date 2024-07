Dimaro: accredito obbligatorio per gli autografi e le foto con i giocatori del Napoli

Nuove regole per autografi e selfie con i giocatori del Napoli a Dimaro. Prenotazione obbligatoria tramite QR code. I dettagli sul sistema e l’arrivo della squadra in Trentino.

Napoli

Nuovo sistema di accredito: come funziona la prenotazione per gli autografi

Il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida è partito, ma quest’anno i tifosi dovranno fare i conti con una novità importante: per ottenere autografi e selfie con i propri beniamini sarà necessario un accredito. Una rivoluzione che cambia le regole del gioco per i supporter azzurri in Trentino.

Da quest’anno, le sessioni di autografi con i calciatori del Napoli saranno a numero chiuso. Solo 70 fortunati tifosi per ogni sessione potranno avvicinare i giocatori per una firma o un selfie. Per partecipare, sarà necessario prenotarsi tramite un sistema di accredito digitale:

I tifosi troveranno un volantino con un QR code da scansionare

da scansionare Il QR code reindirizzerà alla pagina delle prenotazioni

Solo i primi 70 a prenotarsi avranno accesso alla sessione di autografi

Questa nuova modalità mira a gestire in modo più ordinato l’incontro tra tifosi e giocatori, garantendo un’esperienza più piacevole per tutti.

L’arrivo del Napoli a Dimaro: il programma della giornata

La squadra è partita da Capodichino intorno alle 10:20, dopo un piccolo contrattempo in tangenziale che ha richiesto la scorta della polizia. L’arrivo a Dimaro è previsto per le 13:15 circa. Ecco il programma della giornata:

Ore 13:15: Arrivo della squadra allo Sporthotel Rosatti

Ore 17:30-19:30: Primo allenamento allo stadio comunale di Carciato

Post allenamento: Prima sessione di autografi con i tifosi presenti

L’attesa cresce: tutto esaurito in Val di Sole

L’entusiasmo per l’arrivo del Napoli in Trentino è alle stelle. Da venerdì, le strutture ricettive della Val di Sole registrano il tutto esaurito. I tifosi non vedono l’ora di assistere ai primi allenamenti della squadra sotto la guida di Antonio Conte e di scoprire le novità per la prossima stagione.

Consigli per i tifosi: come assicurarsi un incontro con i giocatori

Per aumentare le possibilità di ottenere un autografo o un selfie con i propri idoli, ecco alcuni consigli utili:

Arrivare in anticipo per trovare il volantino con il QR code

Prepararsi a scansionare il codice rapidamente

Tenere d’occhio gli orari degli allenamenti per non perdere le sessioni di autografi

Considerare di partecipare a più giorni di ritiro per aumentare le chances

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti dal ritiro di Dimaro! Saremo presenti per raccontarvi ogni dettaglio, dalle sessioni di allenamento agli incontri con i tifosi.