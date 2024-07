Napoli, Manna scatenato sul mercato: pronti altri due colpi – KISS KISS

Il Napoli dopo Marin e Spinazzola, Manna prepara altri due colpi. Le ultime sul mercato azzurro da Kiss Kiss Napoli.

Buongiorno ad un passo: visite mediche in arrivo

Il Napoli si prepara a vivere una stagione di rinnovamento sotto la guida di Antonio Conte. Mentre la squadra si raduna a Dimaro per il ritiro estivo, il Direttore Sportivo Giovanni Manna lavora incessantemente per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Kiss Kiss Napoli, il club azzurro è prossimo a chiudere altri due importanti colpi di mercato.

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha rivelato che Alessandro Buongiorno è ormai vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Il difensore del Torino sarebbe pronto a sostenere le visite mediche, ultimo passo prima dell’ufficialità. Questo acquisto andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo, già potenziato con l’arrivo di Rafa Marin.

Hermoso nel mirino: accordo in vista

Ma le novità non finiscono qui. Sempre secondo Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo avrebbe trovato un’intesa anche con Mario Hermoso. L’ormai ex difensore dell’Atletico Madrid sarebbe pronto a unirsi alla squadra di Conte, aggiungendo esperienza e qualità alla retroguardia napoletana. Questo doppio colpo in difesa dimostra la chiara volontà del Napoli di costruire una squadra solida e competitiva.

La strategia di Manna: rinforzi mirati per Conte

Gli arrivi di Buongiorno e Hermoso, se confermati, si aggiungerebbero a quelli già ufficiali di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. La strategia di Manna sembra chiara: fornire a Conte una rosa profonda e di qualità, capace di adattarsi ai sistemi di gioco del tecnico salentino. Questi acquisti mirati dimostrano l’ambizione del club di tornare immediatamente ai vertici del calcio italiano.

Lukaku per Osimhen: rivoluzione anche in attacco?

Mentre la difesa si rinforza, il Napoli guarda anche al reparto offensivo. Le voci su un possibile arrivo di Romelu Lukaku in sostituzione del partente Victor Osimhen continuano a circolare. Se confermato, questo movimento di mercato rappresenterebbe un ulteriore segnale delle ambizioni del club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli! Siamo pronti a fornirvi in tempo reale ogni novità su Buongiorno, Hermoso e tutti gli altri obiettivi azzurri.

Cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Commentate e condividete le vostre opinioni.