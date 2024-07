Buongiorno-Napoli, tutto pronto: venerdì visite e firma. Clausola da 70 milioni

Alessandro Buongiorno al Napoli: visite mediche e firma previste per venerdì a Roma. Contratto quinquennale con clausola da 70 milioni. I dettagli dell’affare.

Buongiorno-Napoli, visite mediche e firma: il programma di venerdì

Il trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo le ultime informazioni fornite dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il difensore della Nazionale Italiana è pronto a diventare ufficialmente un giocatore azzurro, con visite mediche e firma del contratto programmate per venerdì 12 luglio a Roma.

Di Marzio ha rivelato: Il club azzurro ha riprogrammato le visite mediche per Alessandro Buongiorno a venerdì, poiché i documenti saranno completati domani. Questo passaggio segnerà l’inizio ufficiale dell’avventura di Buongiorno con la maglia del Napoli, andando ad aggiungersi a Rafa Marin e Leonardo Spinazzola come rinforzo per la prossima stagione.

I dettagli dell’affare: cifre e durata del contratto

L’operazione si chiuderà sulla base di 35 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di bonus che il Napoli verserà nelle casse del Torino. Buongiorno si legherà al club partenopeo con un contratto quinquennale, come fortemente voluto da Antonio Conte.

Di Marzio ha aggiunto: Affare concluso per 35 milioni e contratto quinquennale, come voleva fortemente Antonio Conte. Questa mossa di mercato sottolinea l’importanza che il nuovo tecnico attribuisce al giovane difensore nel suo progetto tattico.

La super clausola: 70 milioni dal 2027

Un aspetto particolarmente interessante dell’accordo è l’inserimento di una clausola rescissoria di alto valore. Di Marzio ha specificato: Sarà presente anche una clausola di risoluzione, valida dall’estate del 2027, dal valore di 70 milioni di euro. Questa clausola, che scatterà non prima del 2027, dimostra quanto il Napoli creda nelle potenzialità di Buongiorno, proteggendo al contempo il proprio investimento.

L’impatto di Buongiorno sul Napoli di Conte

L’arrivo di Buongiorno rappresenta un tassello fondamentale nella ricostruzione della difesa del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Il giovane difensore, classe 1999, porta con sé un mix di talento, potenziale e già comprovata esperienza in Serie A che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni del club azzurro.

