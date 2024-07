Il Napoli sbarca a Dimaro: grande entusiasmo per mister Conte! Inizia il ritiro estivo

Il Napoli prende possesso dello Sporthotel Rosatti. Nel pomeriggio, primo allenamento aperto a pubblico e stampa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ore 13:22 di giovedì 11 luglio 2024: il Napoli arriva allo Sporthotel Rosatti di Dimaro Folgarida, dando ufficialmente il via al ritiro estivo. La struttura della Val di Sole si prepara ad ospitare la squadra azzurra e il suo staff tecnico, accogliendo calorosamente i nuovi arrivi.

Una folla di 102 giornalisti accreditati si è radunato per documentare l’arrivo del pullman della società azzurra. In testa, sono scesi Giovanni Manna, Antonio Conte e Lele Oriali, quest’ultimo riconoscibile per la polo bianca. A seguire, tra i primi a scendere, ci sono stati Mario Rui, Natan e il Responsabile dell’Area Comunicazione Nicola Lombardo.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, con un’ovazione dedicata a mister Antonio Conte, che si è presentato in tuta e zainetto, dimostrando fin da subito la sua vicinanza alla squadra e ai sostenitori. Anche Victor Osimhen, sebbene di passaggio, ha salutato brevemente i supporter azzurri mentre si è occupato dei suoi bagagli.

Tra i giocatori presenti, Anguissa con le sue trecce distintive, Mazzocchi con una nuova chioma bionda e Zerbin, tutti indossando la nuova maglia verde scuro. Mancano all’appello Kvaratskhelia, Lobotka, Folorunsho, Meret, Olivera e Buongiorno, ancora in vacanza per i recenti impegni con le rispettive Nazionali.

Dopo aver preso possesso dello Sporthotel Rosatti, la squadra si concede un pranzo e un meritato riposo. Nel pomeriggio, il primo allenamento alle 17:30, aperto a pubblico e stampa, offre un’opportunità unica per vedere in azione i nuovi acquisti e il rinnovato spirito della squadra sotto la guida di Conte.