Giuliani: “Napoli ha disperato bisogno dell’animo guerriero di Osimhen”

Fulvio Giuliani ha detto che il Napoli ha disperato bisogno dell’animo guerriero di Victor Osimhen

Il giornalista Fulvio Giuliani ha espresso il suo parere su Napoli-Milan. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il cronista ha detto la sua sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League allo Stadio Maradona: “In campo mi piacerebbe vedere lo stesso approccio di San Siro, chiaramente incideranno gli episodi. Osimhen e Kvaratskhelia saranno decisivi, anche perché il Napoli ha disperato bisogno fisico dell’animo guerriero del nigeriano. Non è più quella squadra leggera e spensierata vista senza Osimhen in autunno”. Ha evidenziato il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Per Giuliani è una follia che il Milan abbia fatto all in sulla Champions League

Fulvio Giuliani ha poi proseguito: “Molti commentatori addirittura si interrogavano sull’utilità dell’ex Lille dinanzi a Raspadori, Lozano e Simeone. L’all in del Milan in Champions? La trovo una follia, senza troppi giri di parole. Se passa il turno non è che ha vinto la coppa… Va in semifinale e poi deve anche giocarsi la finale con squadre che sono di un altro pianeta. Considerare il campionato un fastidioso intermezzo è una scommessa pericolosa sia per il Milan che anche per l’Inter”. Ha concluso Giuliani.