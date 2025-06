Napoli, oggi il calendario della A. Probabile esordio in trasferta

L’attesa cresce, come ogni anno, soprattutto tra i tifosi azzurri. Alle ore 18.30 di oggi il Napoli scoprirà il proprio cammino nella nuova Serie A. Un appuntamento immancabile, che stavolta arriva in anticipo rispetto al consueto: niente fine luglio, ma inizio giugno. Lo ha deciso la Lega, che svelerà il calendario del prossimo campionato in occasione del Festival della Serie A in programma al Teatro Regio di Parma.

Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, sarà il classico clic a dare il via alla nuova stagione: un sorteggio digitale che rivelerà l’ordine delle 38 giornate e il percorso della squadra allenata da Antonio Conte, chiamata a difendere lo scudetto vinto sul campo lo scorso anno contro il Cagliari.

Un rito che si rinnova

Ogni estate si ripete lo stesso gioco: scommesse e previsioni sulla prima giornata, dibattiti radiofonici e commenti sui social inondano l’immediata vigilia dell’annuncio. La curiosità è tanta, anche per capire se si ripeterà la curiosa coincidenza dello scorso anno, quando il Napoli cominciò in trasferta con una sconfitta a Verona per poi chiudere trionfalmente la stagione da campione d’Italia.

Secondo quanto riportato da Tina su Repubblica Napoli, anche questa volta il club partenopeo dovrebbe esordire lontano dallo stadio Maradona, a causa dei numerosi concerti in programma a giugno, che impongono interventi sul manto erboso. Il debutto del torneo è fissato per sabato 23 e domenica 24 agosto, mentre l’ultima giornata è prevista per il 24 maggio.

Le regole della nuova Serie A

Confermata la formula asimmetrica: l’andata e il ritorno non coincideranno nelle sfide, e nessun derby sarà in calendario alla prima giornata. Il Napoli, che parteciperà alla Champions League, non affronterà le squadre impegnate in Europa League o Conference League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32 e 35.

Saranno previsti due turni infrasettimanali (nona e diciannovesima giornata) e, come già avvenuto nella passata stagione, niente sosta invernale: si giocherà regolarmente nei weekend del 21 e 28 dicembre, e anche il 3 gennaio, con ulteriore turno infrasettimanale fissato per il 6 gennaio.

Le uniche quattro soste saranno quelle dedicate agli impegni delle nazionali, in corrispondenza delle finestre FIFA: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo.