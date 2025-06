Corriere dello Sport: “L’Al-Hilal spinge forte per chiudere l’operazione Victor Osimhen”

Il tempo stringe e la trattativa entra nel vivo. L’Al-Hilal spinge forte per chiudere l’operazione Victor Osimhen, mentre il Napoli resta in attesa di una fumata bianca che sbloccherebbe l’intero mercato in entrata. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, le parti vogliono chiudere entro martedì, giorno di chiusura della finestra speciale legata al Mondiale per Club.

La clausola rescissoria fissata a 75 milioni è il nodo centrale. Il club saudita aveva già tentato di abbassare la cifra in un precedente contatto, ricevendo però il secco no di Aurelio De Laurentiis. Ora si tratta su nuove basi, ma senza sconti: l’Al-Hilal sa che serve un’offerta importante, anche per convincere lo stesso attaccante.

Il pressing di Inzaghi, la variabile Galatasaray

Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Al-Hilal, sogna Osimhen al centro del suo attacco. Il club arabo debutterà il 18 giugno contro il Real Madrid, e avere il nigeriano già in rosa sarebbe il colpo perfetto. L’entourage del giocatore è al lavoro per definire i dettagli dell’ingaggio, ma la richiesta dell’ex Lille è altissima: 40 milioni netti a stagione.

Parallelamente, il Galatasaray resta alla finestra. Il club turco ha in Osimhen un autentico idolo dopo la conquista dello scudetto in Super Lig e la Coppa di Turchia, decisa proprio da una sua doppietta. Come sottolinea ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, a Istanbul l’attaccante ha segnato 37 reti stagionali, guadagnandosi l’affetto dei tifosi. Ma la proposta economica dei giallorossi, che parte da un ingaggio di 10 milioni, è distante dai parametri sauditi.

Trattativa a tre: il Napoli osserva

È una vera e propria partita a tre: Osimhen, Al-Hilal e Galatasaray, con il Napoli che osserva interessato. In ballo c’è una cifra complessiva vicina ai cento milioni di euro tra clausola e ingaggio triennale. Il club partenopeo non ha intenzione di concedere ribassi, ma potrebbe aprire a una chiusura rapida se la proposta saudita si avvicinasse alla clausola.

L’addio di Osimhen, arrivato in Italia nel 2020 e autore di 113 gol, appare oggi molto più probabile. Dodici mesi fa, il mercato azzurro fu rallentato proprio dall’attesa per la sua cessione, mai concretizzatasi. Questa volta, il Napoli spera di partire prima, con un addio che finanzierebbe l’intera campagna acquisti.