Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al gol”

Il budget è importante, le ambizioni ancora di più. Con un tesoretto da circa 200 milioni di euro da investire, il Napoli è pronto a ridisegnare il proprio attacco in vista della stagione 2025/26. Ma, come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, avere tanti soldi può essere un’arma a doppio taglio: attira attenzione, fa lievitare i prezzi e mette pressione a chi deve trasformare quelle risorse in certezze.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, consapevole della posta in gioco, è al lavoro su più tavoli. L’obiettivo è regalare ad Antonio Conte attaccanti affidabili, centrali o esterni, ma soprattutto con un passato che ne certifichi il valore. Il tecnico, d’altronde, non ama rischi: lo ha già detto in passato, sottolineando come nella sua esperienza all’Inter l’unico con un bottino importante di gol alle spalle fosse Romelu Lukaku.

Obiettivo Noa Lang: ritorno di fiamma

Il primo nome sulla lista è quello di Noa Lang, già cercato a gennaio. Allora il PSV Eindhoven aveva fatto muro, ma oggi lo scenario è cambiato: il titolo conquistato in Eredivisie ha rivalutato il profilo dell’esterno olandese, ma la trattativa potrebbe essere riaperta, come sottolinea Giordano sulla Gazzetta. Lang ha 26 anni (da compiere il 17 giugno), un’età perfetta per l’investimento. I 20 milioni richiesti a inizio anno potrebbero essere oggetto di nuova trattativa, anche se serviranno pazienza e strategia.

Ben Seghir: talento e costi elevati

Altro nome seguito con interesse è quello di Eliesse Ben Seghir, talento franco-marocchino classe 2005 che ha brillato con il Monaco. Nove gol e una crescita costante ne fanno un prospetto intrigante. Ma, come scrive ancora Giordano, il prezzo è già molto alto: si parla di 40 milioni di euro, e il club monegasco non ha certo necessità di vendere. Manna osserva, finge disinteresse, ma il nome resta in agenda: per qualità e prospettiva, può rappresentare un colpo di livello.

Ndoye, il ritorno: ma il prezzo è raddoppiato

Tra i nomi già noti, riemerge anche Dan Ndoye, protagonista con il Bologna e autore di una stagione in crescendo. Il Napoli aveva già cercato lo svizzero a gennaio, ma il ds Giovanni Sartori fu irremovibile: niente contropartite, solo cash. Oggi il valore del giocatore, spinto anche dai 9 gol stagionali e dalla vittoria in Coppa Italia, è salito fino a quasi 40 milioni, come riporta ancora la Gazzetta.

Manna valuta con attenzione: anche con 200 milioni disponibili, serve cautela. All’orizzonte ci sono altri nomi, come Jonathan David, Boniface e altri ancora, ma ogni mossa dovrà essere ponderata per evitare errori.