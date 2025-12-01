Napoli, nuova emergenza a centrocampo: Gilmour operato. Il Mattino: «Servono rinforzi subito, ma budget e liste limitano Manna»
ROMA – Una nuova tegola si abbatte sul centrocampo del Napoli. Come riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro perde anche Billy Gilmour, terzo elemento della mediana costretto allo stop dopo De Bruyne e Anguissa. Lo scozzese sarà operato oggi a Londra: previsti almeno due mesi di assenza, un periodo che copre Supercoppa, la fase decisiva della Champions e la rincorsa scudetto.
Un’emergenza che – evidenzia ancora Il Mattino – costringerà la società a intervenire sul mercato di gennaio, pur senza la possibilità di mettere in piedi operazioni costose né ingolfare ulteriormente il monte ingaggi già aumentato in estate.
Mercato: la strategia del Napoli
Secondo Il Mattino, la linea del club è chiara: pochi innesti, funzionali e subito pronti, preferibilmente in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo numero uno resta Kobbie Mainoo del Manchester United. Il Napoli aveva già avviato contatti in estate e – scrive il quotidiano – li ha ripresi nelle ultime settimane. Il giocatore piace a Manna, allo scouting e soprattutto a Conte.
Mainoo non trova spazio con ten Hag e potrebbe muoversi solo in prestito secco, formula ideale per gli azzurri. Più defilati gli altri nomi: Magassa del West Ham rimane un’opzione, mentre Manzambi del Friburgo difficilmente partirà senza cessione definitiva.
Liste e vincoli: il vero ostacolo
Come ricorda ancora Il Mattino, l’altro grande problema è regolamentare: non ci sono posti liberi in lista né in Serie A né in Champions. I nuovi arrivi dovranno essere:
Under 21 (nati dal 2003 in poi), per non intaccare le liste
oppure
giocatori che sostituiranno calciatori ceduti.
La cessione più logica sarebbe quella di Lucca, soprattutto con il rientro imminente di Lukaku, ma l’operazione è complicata: l’attaccante è in prestito e andrebbe prima riscattato dall’Udinese.
Nemmeno l’eventuale uscita di Mazzocchi, poco utilizzato, libererebbe margini significativi.
Un mercato difficile
Il quotidiano napoletano spiega che Manna dovrà muoversi con un raggio d’azione estremamente limitato: pochi milioni, pochi slot, pochi giocatori disponibili a gennaio. Ma il Napoli dovrà intervenire, perché il primo rientro tra i centrocampisti è previsto solo a fine gennaio.
Occhi anche su Palestra
A sorpresa, Il Mattino conferma anche un interesse per Palestra, terzino del Cagliari. Manna non ha escluso movimenti: «Se ci saranno occasioni, le coglieremo», avrebbe detto prima del match contro la Roma.