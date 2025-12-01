Højlund vicino al primo bonus: l’assist a Neres lo avvicina al premio da 150 mila euro
L’assist per Neres nella sfida contro la Roma non ha solo contribuito al successo del Napoli: ha anche avvicinato Rasmus Højlund al primo bonus previsto nel suo contratto. L’attaccante danese, infatti, ha una serie di premi legati a gol e assist decisivi che possono incrementare sensibilmente il suo ingaggio annuale.
Il suo stipendio fisso si aggira intorno ai 9 milioni di euro lordi a stagione, cifra garantita fino al 2031. Ma il totale potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni, qualora venissero raggiunti gli obiettivi individuali previsti dal club.
Il primo bonus scatterà al raggiungimento di 10 “eventi decisivi”, cioè gol o assist. Al momento Højlund è a quota 6 (4 gol e 2 assist fra Serie A e Champions League). Una volta arrivato a doppia cifra, il danese incasserà un premio vicino ai 150 mila euro.
Non finisce qui: il contratto prevede altre due soglie. Al raggiungimento di 20 eventi decisivi, il bonus salirà a circa 200 mila euro. E con 30 eventi, arriverà anche il premio più ricco, vicino ai 300 mila euro.
Un sistema di incentivi che spinge Højlund a incidere sempre di più nelle partite del Napoli, trasformando ogni gol e ogni assist in un passo concreto verso un aumento del suo ingaggio.