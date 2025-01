Napoli su Nico Williams? Repubblica: ‘Conte potrebbe convincere ADL

Il quotidiano ipotizza uno scenario di mercato: l’esterno spagnolo ha una clausola da 58 milioni. Le alternative sono Garnacho e Adeyemi.

Il Napoli pensa a Nico Williams per sostituire Kvaratskhelia, passato al PSG. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Nico Williams, talento classe 2002 dell’Athletic Bilbao reduce da un ottimo Europeo con la Spagna.

Nico Williams al Napoli

L’operazione appare complessa: il giovane attaccante ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta uno scoglio importante per il club partenopeo. Tuttavia, come rivela il quotidiano, potrebbe essere proprio Antonio Conte la chiave per sbloccare la trattativa.

Il tecnico salentino, che in passato è già riuscito nell’impresa di convincere i suoi presidenti a investimenti importanti (come nel caso Lukaku), starebbe spingendo per l’acquisto del talentuoso esterno spagnolo. Un’operazione che si inserisce in un contesto di mercato particolare, con il Napoli che sta valutando anche altre piste: Garnacho del Manchester United si allontana, mentre per Adeyemi del Borussia Dortmund la richiesta si avvicina proprio ai 58 milioni della clausola di Williams.

Nel frattempo, Conte prepara la sfida contro la Juventus al Maradona (già sold out) dovendo fare i conti con l’assenza di Olivera, che verrà sostituito da Spinazzola.