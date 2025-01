Garnacho-Napoli, trattativa viva: smentito l’accordo col Chelsea. Adeyemi alternativa di lusso

Il club azzurro continua i contatti per l’attaccante del Manchester United. Manna lavora su due fronti mentre Conte si muove personalmente per il talento del Dortmund.

Il Napoli non molla la presa su Alejandro Garnacho. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per l’attaccante del Manchester United prosegue con intensità, smentendo le voci di un possibile accordo con il Chelsea: “Il Napoli non ha assolutamente mollato Garnacho, i contatti proseguono soprattutto con l’entourage del giocatore”.

Il piano del ds Giovanni Manna è chiaro: prima l’accordo con il giocatore, poi la pressione sui Red Devils per abbassare le pretese. Un dettaglio importante emerge dalla ricostruzione del quotidiano: “Il Chelsea non si è ancora palesato per Garnacho. Il giocatore ha dato priorità al Napoli e non ha detto sì al Chelsea”.

La distanza economica con lo United resta significativa: il club inglese chiede 65 milioni di euro, spinto anche dalle necessità del Fair Play Finanziario. Il Napoli mantiene la sua offerta di 50 milioni più bonus, arrivando a sfiorare i 55 milioni complessivi.

La pista Adeyemi resta calda

Parallelamente, proseguono i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. L’operazione avrebbe contorni diversi: “Con il Borussia si ragiona su cifre di circa 45 milioni di euro tra base fissa e bonus”. La novità più significativa riguarda l’intervento di Antonio Conte, che giovedì ha contattato personalmente il giocatore: “La telefonata con Karim ha smosso le acque, ci mancherebbe, ma ora bisogna arrivare al traguardo”.

Il nodo principale resta convincere Adeyemi, che a gennaio ha mostrato resistenze a lasciare la Germania, nonostante gli interessamenti di Chelsea e Liverpool per l’estate.

Sullo sfondo resta l’interesse per Patrick Dorgu del Lecce, ma ogni mossa è subordinata all’evoluzione della trattativa Garnacho, in questo momento prioritaria.