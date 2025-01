Adeyemi-Napoli, Romano: “Trattativa in chiusura! Il prezzo sorprende”

Svolta improvvisa per l’erede di Kvaratskhelia: il Napoli è vicinissimo all’accordo con il Borussia Dortmund per l’attaccante tedesco. Le cifre sono più basse del previsto.

Il Napoli sta per piazzare il colpo che potrebbe ridisegnare il futuro del proprio attacco. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, la trattativa per Karim Adeyemi con il Borussia Dortmund è entrata nella fase decisiva.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account X di Romano: “Napoli e Borussia Dortmund sono ormai vicini all’accordo totale per Karim Adeyemi. Il trasferimento si chiuderà per una cifra inferiore ai 50 milioni inizialmente ipotizzati, con i club che stanno discutendo su una base di circa 40 milioni. Le trattative riprenderanno domenica, dopo gli impegni di campionato di entrambe le squadre”.

La scelta di puntare sul talento tedesco non è casuale. Il direttore sportivo Giovanni Manna, dopo aver valutato anche il profilo di Garnacho, ha individuato in Adeyemi il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia. Una decisione che trova pieno supporto in Antonio Conte, che ha ripetutamente sottolineato la necessità di investire su giocatori pronti a fare la differenza immediata in Serie A.

Il classe 2002, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter brillare ad alti livelli con la maglia giallonera del Dortmund, dove ha messo in mostra velocità, dribbling e un’importante capacità realizzativa che potrebbero risultare decisive nel campionato italiano.