Olivera ko, tegola Napoli: salta la Juventus! I tempi di recupero

Brutte notizie per Walter Mazzarri: il terzino sinistro si è fermato nell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione. Ecco quando potrà tornare in campo.

Emergenza sulla fascia sinistra per il Napoli. Mathias Olivera si è fermato durante l’allenamento di ieri e gli esami strumentali effettuati questa mattina al Pineta Grande Hospital hanno confermato i timori dello staff medico: lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra per l’esterno uruguaiano.

Il club azzurro ha comunicato che il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero destano preoccupazione. Secondo gli specialisti, per questo tipo di infortunio muscolare la prognosi può variare significativamente: si va da 7-14 giorni per le lesioni di primo grado, fino a 15-30 giorni per quelle di secondo grado. Nei casi più gravi, che richiedono intervento chirurgico, lo stop può prolungarsi ulteriormente.

Il calendario non sorride agli azzurri: Olivera salterà sicuramente il big match contro la Juventus e rischia di dover dare forfait anche per la sfida con l’Empoli della settimana successiva. Lo staff medico valuterà quotidianamente l’evoluzione del recupero, con l’obiettivo di averlo a disposizione per la trasferta di Udine del 9 febbraio o, nella peggiore delle ipotesi, per il match casalingo contro la Lazio del 16.