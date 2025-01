LIVE – Napoli-Juventus: formazioni ufficiali. Buongiorno non recupera

Big match al Maradona tra azzurri e bianconeri. Segui la diretta testuale della sfida scudetto su napolipiu.com. Kolo Muani subito convocato, out Olivera per infortunio.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus in uno dei match più attesi della stagione. La sfida del Maradona, in programma alle ore 18:00, rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa scudetto che vede coinvolte anche Inter e Atalanta.

Ultime dai campi

Antonio Conte dovrà fare a meno di Mathias Olivera, out per un problema fisico accusato nell’ultimo allenamento. Dall’altra parte, Allegri può sorridere per l’immediata disponibilità dei nuovi acquisti: sia Kolo Muani che Alberto Costa sono stati convocati e potrebbero già esordire. Recuperato anche Dusan Vlahovic, reduce dallo spezzone di gara giocato a Brugge.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, sia attraverso smart TV che in streaming su dispositivi mobili. Su napolipiu.com seguiremo la partita con la nostra consueta diretta testuale, aggiornamento dopo aggiornamento.

Formazioni Ufficiali

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

JUVENTUS – Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Gonzlez; Kolo Muani. All. Thiago Motta

