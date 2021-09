Napoli, nessuno come Spalletti dopo 4 giornate: I dati

Spalletti ha conquistato un nuovo record: Punteggio pieno e primato solitario in classifica. Tra i precedenti storici a Napoli si ricordano altre partenze a punteggio pieno dopo quattro giornate (ma non c’era il primato solitario), oppure il primo posto da soli in classifica alla 4^ (ma non a punteggio pieno). Nessuno è come Spalletti, che era partito così bene in carriera solo con l’Inter.

SPALLETTI-NAPOLI, PUNTEGGIO PIENO E PRIMATO SOLITARIO

Un inizio migliore era difficilmente ipotizzabile. L’ultimo 4-0 sull’Udinese porta la squadra di Spalletti in vetta alla A, senza mai aver sbagliato nulla. Fin qui questi i risultati:

NAPOLI-Venezia 2-0

Genoa-NAPOLI 1-2

NAPOLI-Juventus 2-1

Udinese-NAPOLI 0-4

Il Napoli non conquistava la vetta della classifica di Serie A in solitaria da febbraio 2018 (dopo la 25ª giornata del torneo 2017/18 contro la Spal).

Se pensiamo invece alle partenze di Luciano Spalletti, solo un’altra volta l’attuale allenatore del Napoli aveva iniziato così forte: nella sua avventura con l’Inter. Quattro vittorie su quattro e primato in classifica condiviso con la Juve e… il Napoli di Sarri.

LE MIGLIORI PARTENZE NELL’ERA DE LAURENTIIS

A 12 punti dopo quattro giornate solo Spalletti, Sarri e Benitez , ma quest’ultimi due senza vetta solitaria

e , ma quest’ultimi due Fu invece primo posto solitario anche per Sarri nel 2016-17 e per Mazzarri nel 2011-12, ma senza essere a punteggio pieno

QUALI ALTRI ALLENATORI HANNO VINTO TUTTE LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI A SULLA PANCHINA DEL NAPOLI?

Ecco i precedenti

MAURIZIO SARRI NEL 2017-18 – Quattro vittorie nelle prime quattro anche per lui. Era il Napoli del campionato chiuso a 91 punti e dello scudetto sfiorato, al terzo anno di Sarri su quella panchina. Ma alla quarta giornata condivideva la vetta con Juve e Inter (allenata da Spalletti).

NAPOLI 2017-18, i risultati:

Verona-NAPOLI 1-3

NAPOLI-Atalanta 3-1

Bologna-NAPOLI 0-3

NAPOLI-Benevento 6-0

RAFA BENITEZ NEL 2013-14 – Anche per lui quattro vittorie su quattro, e per di più da esordiente sulla panchina del Napoli come Spalletti. Era quella la prima stagione (chiusa al terzo posto) anche di gente come Mertens, Higuain e Callejon. Anche in quel caso la vetta era però condivisa, a 12 punti, con la Roma.

NAPOLI 2013-14, i risultati:

NAPOLI-Bologna 3-0

Chievo-NAPOLI 2-4

NAPOLI-Atalanta 2-0

Milan-NAPOLI 1-2

Diversa storia per il Napoli di Maradona targato 1987-88 e fresco del primo storico scudetto. Anche quell’anno furono quattro vittorie nelle prime quattro, ma una arrivata a tavolino dopo che Alessandro Renica fu colpito dagli spalti da una rondella di ferro. Sul campo era arrivato invece il ko 1-0 a Pisa.

C’È UN SOLO ALTRO PRECEDENTE NELLA STORIA DEL CLUB A PUNTEGGIO PIENO DOPO 4 GIORNATE

Si deve tornare alla stagione 1966-67. Bruno Pesaola l’allenatore. Era il Napoli di Cané, Altafini e Sivori, arrivato quarto in A. Anche quella stagione però, dopo quattro giornate, non era vetta solitaria, condivisa quella volta con l’Inter di Herrera.

Fonte: Skysport24, Opta

