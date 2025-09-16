Napoli, Meret verso il recupero per il City: Conte scioglierà il dubbio in extremis

16 Settembre 2025

redazione 16 Settembre 2025
Il Napoli torna a respirare aria di Champions con una notizia che può cambiare la vigilia. «Meret insegue il recupero verso la grande notte di Champions con il City e può acciuffarlo» ha scritto Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, spiegando come il portiere azzurro stia lavorando per essere a disposizione dopo lo stop dell’ultima gara di campionato.

Il numero uno friulano aveva dovuto rinunciare alla sfida contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare accusato poche ore prima del match, chiudendo così dalla tribuna un inizio stagione contraddistinto dalla concorrenza con Milinkovic-Savic. «Ieri, però – sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – Alex ha cominciato a intravedere una prospettiva diversa, con l’idea di poter recuperare in tempo per l’Etihad».

La decisione finale spetterà come sempre a Conte: rilanciare subito Meret, una volta avute tutte le rassicurazioni sul piano fisico, oppure confermare Milinkovic-Savic dopo il debutto positivo al Franchi. «Il nodo portiere – ha ribadito Mandarini sul Corriere dello Sport – è il più intricato della vigilia».

Per il resto, l’allenatore dovrebbe riproporre gran parte dell’undici vittorioso a Firenze: Politano a destra, i Fab Four Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay in mediana e la linea difensiva con Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola, quest’ultimo in vantaggio su Olivera. Out ancora Rrahmani, così come gli infortunati Contini e Lukaku. Non partiranno per Manchester neppure Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista Uefa.

Giovedì, all’Etihad, sarà anche la notte di De Bruyne. «Sarà il suo primo ritorno nello stadio che lo ha consacrato, 121 giorni dopo l’addio del 20 maggio – ha ricordato Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport – e 116 dall’ultima apparizione con la maglia del City». Emozioni, brividi e una sfida che profuma di destino per il belga e per il Napoli di Conte.

