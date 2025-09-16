Lo spogliatoio della Juve è in macerie: c’è un calciatore che fa quello che vuole | È il cocco del mister
In casa Juventus si sta vivendo un momento non del tutto esaltante. Lo spogliatoio è spaccato e un calciatore è fuori controllo.
Lo spogliatoio della Juventus vive un momento delicatissimo nonostante un ottimo avvio di stagione. Le voci che trapelano raccontano di equilibri incrinati e di malumori. In mezzo a questo clima teso, emerge la figura di un giocatore che sembra avere un trattamento speciale.
Secondo quanto riportato, c’è un calciatore che non subisce le stesse pressioni degli altri. Gli errori gli vengono perdonati, i comportamenti tollerati, quasi come se fosse intoccabile. Il motivo? Sembra che sia diventato il pupillo dell’allenatore, che lo difende a spada tratta.
In uno spogliatoio dove ogni dettaglio pesa, le differenze di trattamento possono diventare micce pericolose. Eppure il mister continua a ribadire la sua fiducia assoluta nel ragazzo, come se fosse certo che da lui dipenda il futuro della squadra. Un situazione che mai nessuno si sarebbe immaginato.
Il giocatore in questione sembra avere carta bianca: in campo gioca con libertà, fuori mantiene atteggiamenti che ad altri non sarebbero perdonati. Per ora il suo talento maschera tutto, rendendolo quasi inattaccabile. Resta da capire quanto il gruppo squadra reggerà questa situazione.
Il mister è convinto
Le parole dell’allenatore non lasciano spazio a dubbi: vede in lui un potenziale campione, uno di quelli destinati a scrivere pagine importanti. Questo entusiasmo, però, lo porta a non vedere molte cose che riguardano il giocatore in questione, anche quelle negative molte volte.
Lo spogliatoio della Juve, già fragile, sembra camminare su un filo sottile. Il campionato è partito al meglio ma adesso il clima nello spogliatoio di totale caos potrebbe anche disunire l’intero gruppo.
Il commento di Tudor
Nell’intervista rilasciata a DAZN, l’allenatore della Juventus Igor Tudor ha parlato del giovane talento Yildiz, sottolineando come il ragazzo si distingua per la sua serietà e dedizione quotidiana. Tudor ha spiegato che raramente sente il bisogno di rimproverarlo, né sul piano tecnico né su quello comportamentale, perché Yildiz esegue sempre ciò che gli viene richiesto.
Il tecnico croato ha poi messo in evidenza l’aspetto più importante: la motivazione interiore che spinge un calciatore a migliorarsi giorno dopo giorno. Secondo Tudor, Yildiz possiede questa qualità in maniera naturale e sta dimostrando grande maturità. Proprio per questo l’allenatore è convinto che abbia tutte le carte in regola per diventare un top player