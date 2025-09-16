Corriere dello Sport: “Champions, Haaland contro Hojlund: il derby del Nord infiamma City-Napoli”

16 Settembre 2025

redazione 16 Settembre 2025
È un derby del Nord a illuminare la Champions. Erling Braut Haaland e Rasmus Hojlund, i “gol venuti dal freddo”, sono i due centravanti biondi destinati a rubare la scena in Manchester City-Napoli. «Un alieno norvegese e un gioiello danese» li definisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, con il passato recente che li ha visti protagonisti anche in un derby di Manchester: fino a poche settimane fa Hojlund vestiva la maglia dello United.

L’ultimo incrocio risale al 15 dicembre 2024 all’Etihad, con vittoria 2-1 dei Red Devils. Stavolta lo scenario è l’Europa che conta. Domenica Haaland ha lanciato un segnale inequivocabile con due gol nel 3-0 al suo City, mentre Hojlund ha risposto il giorno prima andando a segno al debutto con il Napoli nel 3-1 sul campo della Fiorentina. «Uno chiama, l’altro risponde» ha scritto Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come entrambi siano pronti a brillare in Champions.

I numeri raccontano due storie diverse ma complementari. Hojlund, con lo United, aveva segnato 5 reti in 6 partite nella sua prima edizione di Champions. Haaland è a quota 49 gol in 48 partite nella competizione, pronto a diventare il più veloce della storia a toccare le 50 marcature, superando le 62 gare necessarie a Van Nistelrooij. «Da record assoluto» evidenzia ancora Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il Napoli conosce bene entrambi. Haaland lo punì nel 2019 con il Salisburgo in Champions (3 gol in due gare), e sfiorò l’approdo in azzurro nel 2020 quando Giuntoli arrivò a un passo dall’accordo. «Un rimpianto clamoroso» scrive Mandarini sul Corriere dello Sport. Quanto a Hojlund, era già stato osservato dallo Sturm Graz nel 2022: Manna lo ha poi portato a Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, con un’operazione che ha migliorato il potenziale offensivo della squadra.

Ora Rasmus è l’uomo di Conte: pressa, combatte, difende e attacca la profondità con rapidità. In quattro sfide al City con lo United non è mai riuscito a segnare. Giovedì ci riproverà con l’azzurro addosso, quello dei «guaglioni» all’assalto dei Citizens.

