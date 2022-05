Napoli e mercato, Giuntoli punta alla rifondazione: Un nome non piace ai tifosi

Giuntoli pronto a rivoluzionare il Napoli sul mercato: diversi i nomi in ballo per l’estate soprattutto in attacco.

Cristiano Giuntoli deve rifondare il Napoli, in vista della partecipazione alla prossima Champions League. L’obiettivo del DS è di rinforzare e ringiovanire la rosa per renderla più competitiva.

Osimhen resta in dubbio e a fronte di un’offerta superiore ai 100 milioni difficile che il patron De Laurentiis decida di trattenerlo. In attacco, come riporta il Corriere dello Sport, le alternative sono diverse. Negli ultimi giorni è uscita la voce di Barak, destinato a lasciare Verona in estate. Come attaccanti Giuntoli valuta sia Scamacca che Simeone. L’ariete del Sassuolo potrebbe essere il colpo giovane per l’attacco, ma attenzione alla concorrenza di Inter e Milan. Più alla portata Simeone, che ah trovato una certa continuità in stagione. Più lontano dalle idee azzurre invece è Haller, anche se la sua esperienza internazionale potrebbe portare sicuramente qualche beneficio in più.

Simeone è un giocatore che proprio non piace alla tifoseria napoletana. I tifosi sui social hanno espresso moltissime perplessità per l’accostamento del figlio del Cholo alla maglia del Napoli. Sul mercato, affermano i tifosi, c’è molto di meglio. Se dovesse partire Osimhen i fan azzurri vorrebbero un sostituto all’altezza del bomber nigeriano.