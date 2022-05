Rinnovo Mertens, De Laurentiis si è convinto: il belga si abbassa l’ingaggio pur di restare a Napoli

Mertens ha convito De Laurentiis, l’attaccante belga pur di restare a Napoli ha deciso di abbassarsi l’ingaggio.

Dries Metens vicino al rinnovo con il Napoli. L’attaccante belga ha convinto De Laurentiis, per il suo attaccamento alla maglia ma anche perle prestazioni nonostante il basso minutaggio concesso da Spalletti, che Aurelio De Laurentiis ha valutato con grande attenzione l’offerta di prolungamento, come fa sapere l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno :

“Mancano tre partite e Dries Mertens è ancora una volta in doppia cifra. Ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111, 11 reti pur avendo giocato solo 15 partite da titolare in serie A.

Un bilancio che – avrebbero quindi indotti il presidente a presentarsi di persona casa di Dries e Kat in un pomeriggio di fine aprile per parlare in ambiente informale e con grande tranquillità.

Una prima chiacchierata sul rinnovo, con la disponibilità del Napoli a continuare quest’avventura e quella di Dries ad abbassarsi l’ingaggio (dovrebbe scendere a circa 2 milioni a stagione, ndr), così da chiudere la carriera nella città che ama più di tutte in assoluto”.