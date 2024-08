Trombetti: “Manna è una delusione, non è stato capace di cedere un giocatore”

L’ex rettore critica la gestione del mercato del Napoli e lancia un appello: “Con la stagione alle porte, la squadra ha bisogno di rinforzi concreti”.

Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Federico II e figura di spicco nel panorama calcistico napoletano, ha lanciato un appello urgente riguardo alla situazione di mercato del Napoli. Intervistato da Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, Trombetti ha espresso forti preoccupazioni per la mancanza di un centravanti in vista dell’imminente inizio della stagione.

“Antonio Conte è senza dubbio uno dei più grandi allenatori al mondo,” ha dichiarato Trombetti. “Dobbiamo dare tempo per valutare il suo operato alla fine della stagione. Tuttavia, l’obiettivo primario per quest’anno non è il titolo di campione, ma il ritorno in Champions League. Questo deve essere il focus principale.”

Il commento di Trombetti ha poi preso una piega critica riguardo alla gestione attuale del mercato. “Attualmente, si sta giocando una partita di poker. Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, è diventato sempre più difficile piazzare 8-10 giocatori,” ha spiegato. “La situazione legata a Osimhen potrebbe non essere gradita a Conte e temo che questo potrebbe portare a ulteriori tensioni.”

L’ex rettore ha anche espresso preoccupazione per l’operato di Giovanni Manna, responsabile del mercato del Napoli: “Sabato inizia la stagione e non abbiamo ancora un centravanti. Sono piuttosto preoccupato. Finora, Manna mi ha deluso; sembra incapace di gestire efficacemente le vendite dei giocatori.”

Con la stagione che sta per iniziare e il mercato che si avvicina alla chiusura, il Napoli è sotto pressione per rafforzare la squadra e soddisfare le aspettative di Conte. La società dovrà affrontare sfide decisive per garantire un avvio di stagione positivo e adempiere agli obiettivi stabiliti.