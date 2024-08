Obiettivo Neres, Il Napoli sta pensando di anticipare l’operazione: all’agente è stata ribadita la volontà di chiudere

Gli azzurri potrebbero anticipare l’acquisto di Neres, concludendo l’operazione a breve e preparando la cessione di alcuni giocatori.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sembra determinato a chiudere al più presto per David Neres, esterno brasiliano del Benfica, e la trattativa sta procedendo a ritmi serrati. Secondo le ultime notizie fornite dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, l’incontro recente con l’agente di Neres ha confermato la forte intenzione del club partenopeo di concludere l’acquisto.

Nella trasmissione “Forza Napoli Sempre – Summer Edition” di Radio Marte, Marchetti ha rivelato che la trattativa tra Napoli e Benfica è a buon punto e che gli azzurri potrebbero persino anticipare i tempi dell’operazione. “Il Napoli ha ribadito all’agente la volontà di chiudere l’affare per David Neres,” ha dichiarato Marchetti. Tuttavia, l’affare non è ancora concluso, poiché il Benfica chiede circa 25 milioni di euro per il giocatore.

Il Napoli è attualmente impegnato nella ricerca di fondi per completare l’acquisto di Neres. Questi potrebbero derivare dalla vendita di uno dei centrocampisti o, in alternativa, dalla cessione di Victor Osimhen. Inoltre, il club sta valutando la possibilità di anticipare l’operazione per Neres, poiché le richieste economiche per Federico Chiesa della Juventus sono considerevolmente più alte, con un ingaggio annuo di circa 5 milioni di euro.

In sintesi, mentre il Napoli lavora intensamente per rafforzare la propria squadra, l’attenzione è concentrata sull’affare Neres, con la speranza di concludere presto l’operazione e rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione.